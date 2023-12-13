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  • У Дніпрі після доби без зв’язку «Київстар» зібралися черги в магазинах мобільних операторів

У Дніпрі після доби без зв’язку «Київстар» зібралися черги в магазинах мобільних операторів

Сьогодні 11:17
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Після доби без зв'язку в магазинах мобільних операторів зібралися черги.

Новости Днепра про У Дніпрі після доби без зв'язку «Київстар» зібралися черги в магазинах мобільних операторів

Перші повідомлення про зникнення зв’язку в абонентів Київстар надійшли ще зранку 12 грудня. Вже понад добу мережа «лежить». Люди не можуть ні зателефонувати, ні скористатися інтернетом.

Якщо вчора була надія на те, що зв’язок вдасться швидко полагодити, то після заяв директора Київстару Олександра Комарова про потужну кібератаку, стало зрозуміло – це надовго. 

Зранку 13 грудня біля магазинів мобільних операторів у Дніпрі зібралися черги. Людей багато, тому вони чекають на вулиці. Така ситуація в одному із магазинів Vodafone.

Зазвичай тут майже немає покупців, але сьогодні люди в яких тільки одна сім-карта, зібралися під магазином, щоб долучитися до нової мережі та нарешті зателефонувати рідним.

Новости Днепра про У Дніпрі після доби без зв'язку «Київстар» зібралися черги в магазинах мобільних операторів

Є черги і в магазинах lifecell, повідомляє Суспільне. 

Новости Днепра про У Дніпрі після доби без зв'язку «Київстар» зібралися черги в магазинах мобільних операторів

Подекуди стартові пакети розгребли й в супермаркетах. Продавці кажуть, що за день продали усі наявні сім-карти та зробили “касу”, як за місяць.

Коли повернеться Київстар?

У Київстар кажуть, що ця кібератака була найпотужнішою не тільки в Україні, а можливо й у світі. Станом на 8 ранку відновили фіксований зв’язок. Подекуди з’явився домашній інтернет. Найважче буде повернути стільниковий зв’язок та мобільний інтернет, зауважує оператор. Фахівці працюють, але коли Київстар зможе повернутися до нормальної роботи ніхто не знає. Це постараються зробити протягом 13 грудня, але якщо виникнуть нові проблеми, тоді процес затягнеться. 

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