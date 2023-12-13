Тотальное затмение: на Днепропетровщине усилили режим светомаскировки

В Никопольском районе частично позволили включать уличный свет, а в некоторых общинах ужесточили режим светомаскировки.

Значительная часть Днепропетровской области забыла о правилах светомаскировки еще в апреле прошлого года, но некоторые общины вынуждены жить в темноте, из-за близости к оккупированным территориям.

Как рассказал глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко, с наступлением сезонного уменьшения светового дня возникла потребность в режиме светомаскировки. Если летом света хватало до самого комендантского часа, когда никто по улицам уже не слонялся, то сейчас уже в 17 вечера не хватает уличного освещения.

Люди требуют, чтобы свет на улицах включали хотя бы до комендантского часа или в пиковые часы, когда все возвращаются домой, но военные против. Как отметил Евтушенко, пришлось идти на компромиссы.

Уличное освещение будет работать на территориях, расположенных в глубине района, а именно: Покровской городской, Первомайской, Томаковской, частично в Мировской, Красногригоревской и Покровской сельской общинах.

Относительно других общин района позиция Сил обороны Украины остается неизменной – в связи с военной необходимостью режим светомаски остается без изменений, – отметил Евтушенко.

Подробности в распоряжении главы РВА.

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