Мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеоявище: видимість 200-500 м

Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру попереджають про небезпечне метеоявище – у Дніпрі та області утримається туман.

Зазначається, що видимість – 200-500 м, рівень небезпеки – перший, жовтий.

До кінця доби 13 грудня в Україні, крім східних областей, утримається туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин.

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