Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеоявище: видимість 200-500 м

Мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеоявище: видимість 200-500 м

Сьогодні 11:14
просмотров

Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

Новости Днепра про Мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеоявище: видимість 200-500 м

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру попереджають про небезпечне метеоявище – у Дніпрі та області утримається туман.

Зазначається, що видимість – 200-500 м, рівень небезпеки – перший, жовтий.

До кінця доби 13 грудня в Україні, крім східних областей, утримається туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеоявище: видимість 200-500 м

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин.

Читайте також:

Новости Днепра про Мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеоявище: видимість 200-500 мУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину: вийшла з дому та зникла
Новини Дніпра
Сьогодні 10:10
На Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину: вийшла з дому та зникла

Потрібна ваша допомога!

Назавжди 21: на Авдіївському напрямку загинув солдат із Дніпропетровської області
Новини Дніпра
Сьогодні 09:32
Назавжди 21: на Авдіївському напрямку загинув солдат із Дніпропетровської області

Вічна слава!

У Дніпропетровській ОВА розповіли про роботу аграріїв, контроль закупівель та Міжнародний молодіжний форум
Новини Дніпра
Вчора 18:08
У Дніпропетровській ОВА розповіли про роботу аграріїв, контроль закупівель та Міжнародний молодіжний форум

Сільгоспвиробники завершили посівну кампанію. Робоча група «Прозорість та підзвітність» розглянула…

На Дніпропетровщині на дереві помітили “передноворічного чупакабрика”
Новини Дніпра
Вчора 15:43
На Дніпропетровщині на дереві помітили “передноворічного чупакабрика”

У Новомосковську на Дніпропетровщини помітили "передноворічного чупакабрика".

Наверх