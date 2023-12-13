Мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеоявище: видимість 200-500 м

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру попереджають про небезпечне метеоявище – у Дніпрі та області утримається туман.
Зазначається, що видимість – 200-500 м, рівень небезпеки – перший, жовтий.
До кінця доби 13 грудня в Україні, крім східних областей, утримається туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин.
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