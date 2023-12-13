Стоимость выросла в 5 раз: в Днепре перекупы продают стартовые пакеты по безумным ценам

В Днепре активизировались перекупы, желающие нажиться на панике вокруг "падения" Киевстара.

Пока Киевстар «лежит» после мощной кибератаки российских хакеров, абоненты отправились за новыми сим-картами. Хотя компания обещает постепенно вернуть связь уже сегодня, многие пытаются перестраховаться и приобрести еще один номер для звонков.

В Днепре люди «штурмуют» магазины мобильных операторов. Вблизи них огромные очереди. Днепряне скапливаются внутри магазинов, а возле некоторых точек продаж клиенты ждут на улице.

Активизировались и перекупы, которые в интернете предлагают приобрести новенькие стартовые пакеты. Dnepr.info исследовал, насколько большую делают наценку онлайн-продавцы.

Самая низкая цена – 150 гривен. Продавец из Днепра предлагает стартовые пакеты lifecell. Перекуп отмечает, что в наличии несколько сим-карт, которые он готов отдать при личной встрече «самовывозом».

Обычная цена такого стартового пакета – 50 гривен. Правда, найти его будет тяжело. На сайте одного из магазинов техники указано, что большинство сим-карт уже распроданы.

Этот же стартовый пакет готовы продать за 300 гривен. Тоже в Днепре, но готовы отправить по почте. Автор объявления говорит, что в наличии 7 свободных сим-карт.

Есть предложения и для «богатых». За 500 гривен предлагают стартовый пакет, который, по словам продавца, не нужно пополнять до 9 января.

Следует заметить, что почему-то преимущественно продают именно стартовые пакеты lifecell. Сим-карту Vodafone для продажи в Днепре мы не встретили. В других городах они в наличии есть. За 500 гривен продается стартовый пакет с красивым номером. Самый дорогой лот удалось найти в Кривом Роге. За 3 тысячи гривен пытаются продать стартовый пакет lifecell. Автор объявления говорит, что пакет безлимитный и его не нужно пополнять до конца военного положения, поскольку активировали его как для военного. Продать готовы лично в руки и без торга.

Когда вернется Киевстар? Как сообщили в пресс-службе Киевстара и СБУ, запустить мобильную связь хотят уже во второй половине 13 декабря. Однако по состоянию на 14.15 ни позвонить, ни воспользоваться интернетом не удается. Также там отметили, что ответственность за атаку взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок, но Киевстар отрицает информацию о том, что произошла утечка личных данных пользователей.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: