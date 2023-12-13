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  • Вартість зросла у п’ять разів: у Дніпрі перекупи продають стартові пакети за шаленими цінами

Вартість зросла у п’ять разів: у Дніпрі перекупи продають стартові пакети за шаленими цінами

Сьогодні 14:18
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У Дніпрі активізувалися перекупи, які хочуть нажитися на паніці навколо "падіння" Київстару.

Новости Днепра про Вартість зросла у п'ять разів: у Дніпрі перекупи продають стартові пакети за шаленими цінами

Поки Київстар “лежить” після потужної кібератаки російських хакерів, абоненти вирушили за новими сім-картками. Хоча компанія обіцяє поступово повернути зв’язок вже сьогодні, багато хто намагається перестрахуватися та придбати ще один номер для дзвінків. 

У Дніпрі люди “штурмують” магазини мобільних операторів. Поблизу них величезні черги. Дніпряни скупчуються всередині магазинів, а біля деяких точок продажу клієнти чекають на вулиці. 

Активізувалися і перекупи, які в інтернеті пропонують придбати новенькі стартові пакети. Dnepr.info дослідив, наскільки велику роблять націнку онлайн-продавці. 

Найнижча ціна 150 гривень. Продавець із Дніпра пропонує стартові пакети lifecell. Перекуп зауважує, що у наявності є кілька сім-карт, які він готовий віддати при особистій зустрічі “самовивізом”.

Новости Днепра про Вартість зросла у п'ять разів: у Дніпрі перекупи продають стартові пакети за шаленими цінами

Звичайна ціна такого стартового пакета – 50 гривень. Щоправда, знайти його буде важко. На сайті одного із магазинів техніки зазначено, що більшість сім-карток вже розпродані. 

Новости Днепра про Вартість зросла у п'ять разів: у Дніпрі перекупи продають стартові пакети за шаленими цінами

Цей же стартовий пакет готові продати за 300 гривень. Теж у Дніпрі, але готові вислати поштою. Автор оголошення каже, що у наявності є 7 вільних сім-карт.

Новости Днепра про Вартість зросла у п'ять разів: у Дніпрі перекупи продають стартові пакети за шаленими цінами

Є пропозиції і для “багатих”. За 500 гривень пропонують стартовий пакет, який за словами продавця не треба поповнювати до 9 січня. 

Новости Днепра про Вартість зросла у п'ять разів: у Дніпрі перекупи продають стартові пакети за шаленими цінами

Варто зауважити, що чомусь переважно продають саме стартові пакети lifecell. Сім-картку Vodafone для продажу в Дніпрі ми не зустріли. В інших містах вони у наявності є. 

За 500 гривень продають стартовий пакет з красивим номером. 

Новости Днепра про Вартість зросла у п'ять разів: у Дніпрі перекупи продають стартові пакети за шаленими цінами

Найдорожчий лот вдалося знайти у Кривому Розі. За 3 тисячі гривень намагаються продати стартовий пакет lifecell. Автор оголошення каже, що пакет безлімітний і його не потрібно поповнювати до кінця воєнного стану, позаяк активували його як для військового. 

Продати готові особисто в руки й без торгу. 
 

Новости Днепра про Вартість зросла у п'ять разів: у Дніпрі перекупи продають стартові пакети за шаленими цінами

Коли повернеться Київстар?

Як повідомили у пресслужбі Київстару та СБУ, запустити мобільний зв’язок хочуть вже у другій половині 13 грудня. Однак станом на 14:15 ні подзвонити, ні скористатися інтернетом не вдається. Також там зазначили, що відповідальність за атаку взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань, але Київстар заперечує інформацію про те, що відбувся витік особистих даних користувачів. 

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Новости Днепра про Вартість зросла у п'ять разів: у Дніпрі перекупи продають стартові пакети за шаленими цінамиУкраїнська Новости Днепра про Вартість зросла у п'ять разів: у Дніпрі перекупи продають стартові пакети за шаленими цінамиРусский

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