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На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку: вышла из дома и пропала

Сегодня 10:10
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Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку: вышла из дома и пропала

В Кривом Роге полицейские разыскивают 15-летнюю Алину Гончаренко.

Во вторник, 12 декабря, около 13:00 девушка вышла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, черные волосы ниже плеч, темно-зеленые глаза.

Была одета: черная куртка, серые спортивные штаны, черно-белые кроссовки, сумка через плечо.

Особые приметы: пирсинг в носу. Имеет татуировку на животе и руке.

Если вы видели эту девушку или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 0961987520 или 102.

Важна любая информация!

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Новости Днепра про На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку: вышла из дома и пропалаУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку: вышла из дома и пропалаРусский

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