Персональні дані абонентів “Київстар” нібито потрапили до хакерів: у компанії зробили важливе оголошення

У вівторок, 12 грудня, на "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку - зв'язок та інтернет не працюють досі.

У компанії заявили, що в результаті атаки частково зруйновано IT-інфраструктуру. Спеціалісти працюють над відновленням роботи.

Сьогодні вранці російське хакерське угруповання «Солнцепек» взяло на себе відповідальність за цю кібератаку. Російські хакери заявили, що атакували «Київстар», оскільки «компанія забезпечує зв’язком ЗСУ, а також державні органи та силові структури України». Крім того, вони написали, що нібито до них потрапили особисті дані клієнтів компанії: ПІБ, паспортні дані та адреси.

Пізніше щодо цього в “Київстар” зробили важливе оголошення. У компанії зазначили, що абонентська інформація та персональні дані — у безпеці. Системи, у яких ці дані зберігаються, не постраждали від хакерської атаки.

Друзі, стратегія ворога — посіяти паніку. Не дамо йому досягти успіху! Як ми повідомляли раніше, абонентська інформація та персональні дані — у безпеці. Системи, у яких ці дані зберігаються — не постраждали від хакерської атаки. Усі ми бачили ці скриншоти з телеграм-каналів. Але на них зображені навмання зібрані технологічні дані, які не належать до персональних даних наших абонентів. Ми з усією відповідальністю заявляємо, що ваші персональні дані у безпеці! – йдеться у повідомленні.

Крім того, у “Київстар” заявили, що чутки про знищення «комп’ютерів і серверів» — це фейк.

Просимо слідкувати тільки за офіційною інформацією на наших платформах. Сподіваємось, що незабаром почуємо гарні новини! – додали у компанії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, коли “Київстар” планує розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.

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