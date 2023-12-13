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Есть подозрение на новые случаи: что с заболеваемостью гепатитом А на Днепропетровщине

Сегодня 10:34
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С 1 по 7 декабря в Днепропетровской области зафиксировали шесть случаев подозрения на гепатит A

Новости Днепра про Есть подозрение на новые случаи: что с заболеваемостью гепатитом А на Днепропетровщине

Как сообщили в Днепропетровском областном центре контроля и профилактики болезней, за прошедшую неделю было шесть подозрений на гепатит А. У одного человека заболевание подтвердили. По другим случаям пока однозначного ответа нет. Продолжаются лабораторные исследования.

В настоящее время проводят эпидемиологические мероприятия в эпицентре вспышки и проверяют контактных к заболевшему.

«По результатам исследований питьевой воды возбудитель вирусного гепатита А не обнаружили», – говорится в сообщении.

Что нужно знать о гепатите А?

Наиболее частые симптомы гепатита А, среди них:

  • повышение температуры тела до 37,5-39 градусов;
  • головная боль;
  • слабость, усталость и вялость;
  • тошнота и рвота.

На фоне этих симптомов может быть ухудшение аппетита, неприятный запах изо рта. Также в результате воспаления печени человек может ощущать тяжесть и боль в правом подреберье. У детей часто возникает запор или понос.

Напомним, ранее мы сообщали, что более 30 населенных пунктов на Днепропетровщине признали неблагополучными из-за распространения заболеваемости бешенством и лептоспирозом у животных.

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