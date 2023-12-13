Є підозра на нові випадки: що з захворюваністю на гепатит А на Дніпропетровщині

З 1 по 7 грудня на Дніпропетровщині зафіксували шість випадків підозри на гепатит A

У Дніпропетровській області протягом тижня зафіксували шість нових випадків підозри на вірусний гепатит А. В одному з них захворювання підтвердили. Тривають лабораторні дослідження.

Про це повідомляють на сайті Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Зазначається, що нові випадки підозри на гепатит A були зафіксовані з 1 по 7 грудня.

В одного хворого підтвердили гепатит A. В епіцентрі спалаху проводять протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження.

“За результатами досліджень питної води збудник вірусного гепатиту А не виявили”, – йдеться в повідомленні.

Що треба знати про гепатит А?

Найчастіші симптоми гепатиту А, серед них:

підвищення температури тіла до 37,5–39 градусів;

головний біль;

слабкість, втома та млявість;

нудота та блювання.

На фоні цих симптомів може бути погіршення апетиту, неприємний запах з рота. Також внаслідок запалення печінки людина може відчувати тяжкість та біль у правому підребер’ї. У дітей часто виникає закреп або пронос.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що понад 30 населених пунктів на Дніпропетровщині визнали неблагополучними, через поширення захворюваності на сказ та лептоспіроз у тварин.

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