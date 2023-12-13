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  • Назавжди 21: на Авдіївському напрямку загинув солдат із Дніпропетровської області

Назавжди 21: на Авдіївському напрямку загинув солдат із Дніпропетровської області

Сьогодні 09:32
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Вічна слава!

Новости Днепра про Назавжди 21: на Авдіївському напрямку загинув солдат із Дніпропетровської області

8 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання на Авдіївському напрямку загинув солдат із Дніпропетровської області Максим Веселий. Йому був 21 рік.

Про це повідомила Криворізька районна державна адміністрація.

Хлопця згадують як привітну та чемну людину. Він завжди був щирий у думках і намірах, рішучий у діях.

Кожна втрата наших захисників і захисниць лишає пекучий біль в серці. Вони – патріоти своєї країни. Вони вірили у свободу і незалежність України. Герої не вмирають! – зазначив начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна слава!

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Новости Днепра про Назавжди 21: на Авдіївському напрямку загинув солдат із Дніпропетровської областіУкраїнська

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