У Дніпрі на Набережній Заводській фура знесла стовп: рух ускладнено (ВІДЕО)

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Сьогодні, 13 грудня, у Дніпрі на Набережній Заводській сталася ДТП – там водій фури зніс стовп.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На цій ділянці дороги ускладнено рух, крім того, затримуються тролейбуси №2.

Враховуйте це під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни атакували Київ 10 балістичними ракетами: є руйнування та постраждалі.

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