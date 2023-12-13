У Дніпрі на Набережній Заводській фура знесла стовп: рух ускладнено (ВІДЕО)

Сьогодні, 13 грудня, у Дніпрі на Набережній Заводській сталася ДТП – там водій фури зніс стовп.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
На цій ділянці дороги ускладнено рух, крім того, затримуються тролейбуси №2.
Враховуйте це під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни атакували Київ 10 балістичними ракетами: є руйнування та постраждалі.
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