Росіяни атакували Київ 10 балістичними ракетами: є руйнування та постраждалі

Сьогодні вночі о 3:00 противник завдав ракетного удару по столиці.

Усього було випущено 10 балістичних ракет, їх усі знищили наші захисники.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

На жаль, зафіксовано падіння уламків у різних районах Києва.

У Дарницькому районі сталося загоряння житлового будинку на площі 400 кв. м. Пожежу ліквідували. В Деснянському районі за двома адресами було виявлено падіння уламків на відкритій території. У Дніпровському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено фасад багатоповерхівки, сталося загоряння балкона на 6 поверсі. Також пошкоджень зазнала будівля дитячого садочка та лікарня.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, в результаті нічної атаки ворога постраждали 53 людини. 20 із них, зокрема двох дітей, госпіталізували. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці. Зокрема, й 6 дітям.

Наслідки уточнюються.

Читайте також:

Українська

Автор: