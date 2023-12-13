Росіяни атакували Київ 10 балістичними ракетами: є руйнування та постраждалі

Усього було випущено 10 балістичних ракет, їх усі знищили наші захисники.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
На жаль, зафіксовано падіння уламків у різних районах Києва.
У Дарницькому районі сталося загоряння житлового будинку на площі 400 кв. м. Пожежу ліквідували. В Деснянському районі за двома адресами було виявлено падіння уламків на відкритій території. У Дніпровському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено фасад багатоповерхівки, сталося загоряння балкона на 6 поверсі. Також пошкоджень зазнала будівля дитячого садочка та лікарня.
Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, в результаті нічної атаки ворога постраждали 53 людини. 20 із них, зокрема двох дітей, госпіталізували. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці. Зокрема, й 6 дітям.
Наслідки уточнюються.
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