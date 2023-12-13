Россияне атаковали Киев 10 баллистическими ракетами: есть разрушения и пострадавшие

Сегодня ночью в 3:00 враг нанес ракетный удар по столице.

Всего было выпущено 10 баллистических ракет, их уничтожили наши защитники.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

К сожалению, зафиксировано падение обломков в разных районах Киева.

В Дарницком районе произошло возгорание жилого дома на площади 400 кв. м. Пожар ликвидировали. В Деснянском районе по двум адресам было обнаружено падение обломков на открытой территории. В Днепровском районе в результате вражеских обстрелов поврежден фасад многоэтажки, произошло возгорание балкона на 6 этаже. Также повреждены здание детского сада и больница.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в результате ночной атаки врага пострадали 53 человека. 20 из них, в том числе двух детей, госпитализировали. 33 пострадавшим медики оказали помощь на месте. В том числе и 6 детям.

Последствия уточняются.

Обновлено: руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что удары по Киеву враг мог наносить ракетами 48Н6 из комплекса С400.

В Нацполиции сообщили, что в результате падения обломков в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах Киева повреждены четыре многоквартирных и четыре частных жилых дома, коммунальные сооружения и 19 автомобилей, 4 из которых полностью уничтожены.

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