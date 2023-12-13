В Днепре иногда нет воды: какая причина и когда ее вернут

Утром в Днепре приступили к проведению аварийных работ на ПНС по бульвару Звездный. Поэтому на нескольких улицах верхние этажи без воды из-за слабого давления.
Как сообщили в Днепроводоканале временные проблемы есть по следующим адресам:
Нормальное давление будет восстановлено в течение дня.
Напомним, сегодня без воды и отопления также жители ряда домов по адресам:
Подача воды будет возобновлена после завершения работ.
Тепла нет:
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