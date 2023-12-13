В Днепре иногда нет воды: какая причина и когда ее вернут

В Днепре на некоторых улицах снижено давление воды.

Утром в Днепре приступили к проведению аварийных работ на ПНС по бульвару Звездный. Поэтому на нескольких улицах верхние этажи без воды из-за слабого давления.

Как сообщили в Днепроводоканале временные проблемы есть по следующим адресам:

бульвара Звездный,1,1д,

Запорожское шоссе, 2а,4,10,16.

Нормальное давление будет восстановлено в течение дня.

Напомним, сегодня без воды и отопления также жители ряда домов по адресам:

ул. Князя В.Великого, 20, прекращено водоснабжение на ул. Князя В.Великого, 20, 22, 24;

ул. Киевская, 2, прекращено водоснабжение парной стороны ул. Киевская и близлежащих улицах.

ул. Солнечная, 13 (Александровка), прекращено водоснабжение по всей улице.

Подача воды будет возобновлена после завершения работ.

Тепла нет:

просп. Б. Хмельницкого, 109, 111, 113, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133;

ул. Казакевича, 1, 2, 3, 4;

ул. Квартальная, 11, 17, 25, 27, 29, 31;

ул. Инженерная, 2, 2-А, 2-Б, 4, 4-А, 6;

ул. В. Слипака, 50, 50-А, 52;

ул. 152-й дивизии, 2, 2-А, 4, 4-А.

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