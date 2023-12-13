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Золотой глобус 2024: кого еще номинировали кроме кинохитов 2023 «Барби» и «Опенгеймера»

Сегодня 13:05
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Голливудская ассоциация иностранной печати (HFPA) объявила полный список номинантов на "Золотой глобус-2024".

Новости Днепра про Золотой глобус 2024: кого еще номинировали кроме кинохитов 2023

Больше всего номинаций на премию года получили два главных кинохита: фильмы «Барби» и «Опенгеймер», поэтому, скорее всего, они заберут награды у большинства номинаций. Впрочем, за первое место будет соревноваться ряд других кинолент, вышедших в прокат в 2023 году. Среди номинантов также сериалы «Корона» и «Утреннее шоу».

«Золотой Глобус» может получить даже американская певица и человек 2023 года по версии журнала Time Тейлор Свифт, которая выпустила в кинопрокат запись своего концертного тура «The Eras Tour».

Лучший фильм

«Барби»;
«Анатомия падения»;
«Убийцы цветочного месяца»;
«Опенгеймер»;
«Прошедшие жизнь»;
«Бедные и несчастные».

Лучший драматический фильм

«Опенгеймер»;
«Убийцы цветочного месяца»;
«Прошедшие жизнь»;
«Маэстро»;
«Анатомия падения»;
«Зона интересов».

Лучший комедийный фильм или мюзикл

«Air: Большой скачок»;
«Барби»;
«Американское чтиво»;
«оставленные»;
«Мой декабрь»;
«Бедные-несчастные».
Лучший драматический сериал
«1923»;
«Корона»;
«Одни из нас»;
«дипломатка»;
«Утреннее шоу»;
«Наследники».

Лучший комедийный сериал или мюзикл

«Начальная школа «Эбботт»;
«Барри»;
«Медведь»;
«Быть присяжным»;
«Убийства в одном доме»;
«Тед Лассо».

Лучший сценарий

«Барби»;
«Бедные-несчастные»;
«Опенгеймер»;
«Убийцы цветочного месяца»;
«Прошедшие жизнь»;
«Анатомия падения».

Кинематографические достижения и кассовые сборы

«Барби»;
«Сторожевые галактики 3»;
«Джон Вик 4»;
«Миссия невыполнима: Смертельная расплата»;
«Опенгеймер»;
«Человек-паук: Через вселенную»;
«Братья Супер Марио в кино»;
«Тейлор Свифт: The Eras Tour

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