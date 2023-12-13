Золотой глобус 2024: кого еще номинировали кроме кинохитов 2023 «Барби» и «Опенгеймера»

Голливудская ассоциация иностранной печати (HFPA) объявила полный список номинантов на "Золотой глобус-2024".

Больше всего номинаций на премию года получили два главных кинохита: фильмы «Барби» и «Опенгеймер», поэтому, скорее всего, они заберут награды у большинства номинаций. Впрочем, за первое место будет соревноваться ряд других кинолент, вышедших в прокат в 2023 году. Среди номинантов также сериалы «Корона» и «Утреннее шоу».

«Золотой Глобус» может получить даже американская певица и человек 2023 года по версии журнала Time Тейлор Свифт, которая выпустила в кинопрокат запись своего концертного тура «The Eras Tour».

Лучший фильм

«Барби»;

«Анатомия падения»;

«Убийцы цветочного месяца»;

«Опенгеймер»;

«Прошедшие жизнь»;

«Бедные и несчастные».

Лучший драматический фильм

«Опенгеймер»;

«Убийцы цветочного месяца»;

«Прошедшие жизнь»;

«Маэстро»;

«Анатомия падения»;

«Зона интересов».

Лучший комедийный фильм или мюзикл

«Air: Большой скачок»;

«Барби»;

«Американское чтиво»;

«оставленные»;

«Мой декабрь»;

«Бедные-несчастные».

Лучший драматический сериал

«1923»;

«Корона»;

«Одни из нас»;

«дипломатка»;

«Утреннее шоу»;

«Наследники».

Лучший комедийный сериал или мюзикл

«Начальная школа «Эбботт»;

«Барри»;

«Медведь»;

«Быть присяжным»;

«Убийства в одном доме»;

«Тед Лассо».

Лучший сценарий

«Барби»;

«Бедные-несчастные»;

«Опенгеймер»;

«Убийцы цветочного месяца»;

«Прошедшие жизнь»;

«Анатомия падения».

Кинематографические достижения и кассовые сборы

«Барби»;

«Сторожевые галактики 3»;

«Джон Вик 4»;

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата»;

«Опенгеймер»;

«Человек-паук: Через вселенную»;

«Братья Супер Марио в кино»;

«Тейлор Свифт: The Eras Tour

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