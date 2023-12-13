У Дніпрі в Appolo вишикувалися величезні черги за сім-картами (ФОТО, ВІДЕО) - Днепр Инфо
У Дніпрі в Appolo вишикувалися величезні черги за сім-картами (ФОТО, ВІДЕО)
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Сегодня 14:26

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Новости Днепра про У Дніпрі в Appolo вишикувалися величезні черги за сім-картами (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні ми вже писали, що до магазинів Lifecell та Vodafone поспішають мешканці Дніпра, щоб купити нові стартові пакети.

Але колапс виник і в торгових центрах.

Так, в Appolo, що на вулиці Титова, біля магазину Lifecell вишикувалися десятки дніпрян.

Фото опублікували місцеві Telegram-канали.

На знімку можна побачити і магазин “Київстар”, але людей біля нього майже немає.

Новости Днепра про У Дніпрі в Appolo вишикувалися величезні черги за сім-картами (ФОТО, ВІДЕО)

А такі черги біля Lifecell ще в одному ТЦ міста:

Нагадаємо, раніше ми писали, що у компанії “Київстар” зробили важливе оголошення щодо персональних даних абонентів. 

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Новости Днепра про У Дніпрі в Appolo вишикувалися величезні черги за сім-картами (ФОТО, ВІДЕО)Українська

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