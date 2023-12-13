Сьогодні ми вже писали, що до магазинів Lifecell та Vodafone поспішають мешканці Дніпра, щоб купити нові стартові пакети.
Але колапс виник і в торгових центрах.
Так, в Appolo, що на вулиці Титова, біля магазину Lifecell вишикувалися десятки дніпрян.
Фото опублікували місцеві Telegram-канали.
На знімку можна побачити і магазин “Київстар”, але людей біля нього майже немає.
А такі черги біля Lifecell ще в одному ТЦ міста:
Нагадаємо, раніше ми писали, що у компанії “Київстар” зробили важливе оголошення щодо персональних даних абонентів.
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