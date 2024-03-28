В Днепре спасают пешехода, которого сбили на трассе и бросили умирать

В Днепре спасают пешехода, которого сбил автомобиль на трассе под Новомосковском.

ДТП произошло 24 марта, сообщила медик Новомосковской станции экстренной медицинской помощи Татьяна Пивоварова. У придорожного кафе нашли раненого мужчину, которого до этого сбил автомобиль. Водитель скрылся, бросив пострадавшего пешехода.

Как оказалось на трассе возле кафе неизвестным автомобилем, скрывшимся с места происшествия, был сбит 53-летний житель Синельниковской ТГ. Наверное, трагедии поспособствовали и сумерки, и нетрезвое состояние пешехода, – рассказала Татьяна.

У мужчины диагностировали тяжелую политравму – сотрясение головного мозга, ушибы позвоночника, закрытый перелом правого бедра, открытый перелом костей левой кисти. У пострадавшего тоже был травматический шок.

Фельдшеры оказали экстренную помощь – обезболили, иммобилизовали конечности и наложили повязки. После этого мужчину госпитализировали в больницу Новомосковска, а затем транспортировали в медучреждение в Днепре.

Как отмечают работники станции ЭМП, автодорога М-04, где нашли мужчину, опасна для пешеходов. Здесь часто случаются аварии.

Искренне желаем пострадавшему выздоровлению. Еще раз предостерегаем, что большинство опасных для человека событий, несущих угрозу жизни, встречаются после обычного употребления алкоголя, — отмечает медик.

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