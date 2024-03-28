В Днепре спасают пешехода, которого сбили на трассе и бросили умирать

ДТП произошло 24 марта, сообщила медик Новомосковской станции экстренной медицинской помощи Татьяна Пивоварова. У придорожного кафе нашли раненого мужчину, которого до этого сбил автомобиль. Водитель скрылся, бросив пострадавшего пешехода.
Как оказалось на трассе возле кафе неизвестным автомобилем, скрывшимся с места происшествия, был сбит 53-летний житель Синельниковской ТГ. Наверное, трагедии поспособствовали и сумерки, и нетрезвое состояние пешехода, – рассказала Татьяна.
У мужчины диагностировали тяжелую политравму – сотрясение головного мозга, ушибы позвоночника, закрытый перелом правого бедра, открытый перелом костей левой кисти. У пострадавшего тоже был травматический шок.
Фельдшеры оказали экстренную помощь – обезболили, иммобилизовали конечности и наложили повязки. После этого мужчину госпитализировали в больницу Новомосковска, а затем транспортировали в медучреждение в Днепре.
Как отмечают работники станции ЭМП, автодорога М-04, где нашли мужчину, опасна для пешеходов. Здесь часто случаются аварии.
Искренне желаем пострадавшему выздоровлению. Еще раз предостерегаем, что большинство опасных для человека событий, несущих угрозу жизни, встречаются после обычного употребления алкоголя, — отмечает медик.
Читайте также:
Автор:
На Днепропетровщину надвигается непогода!
Вчера, 27 марта, на спецлинию "102" сообщили о стрельбе в…
С наступлением тепла начали просыпаться змеи.
Это работала противовоздушная оборона!
В эти выходные в Днепре обещают солнечную и теплую погоду, а значит наступает идеальное время не только для прогулок по городу, но и для посещения различных мероприятий.
Коса на Победе понемногу уходит под воду.
На Днепропетровщину надвигается непогода!
Самой короткой улицей в Днепре является улица Резничная. Сегодня в ее «составе» всего один дом. Но еще 50 лет назад это была полноценная улица с частными и многоквартирными домами.
Вчера, 27 марта, на спецлинию "102" сообщили о стрельбе в Самарском районе Днепра. На место оперативно прибыли патрульные.
Согласно данным портала аренды жилья, город Днепр входит в ТОП-3 украинских городов, где самая дорогая арендная плата в стране. На первом месте Киев, на втором Львовская область и Днепропетровщина вместе с областным центом. Средняя цена за аренду однокомнатной квартиры в…
В ПФ также прокомментировали этот "скандал".
В Кривом Роге на Днепропетровщине разоблачили дельцов, торговавших безакцизным алкоголем по всей Украине.
Бесплатные экскурсии в Днепре проходят каждую неделю!
С наступлением тепла начали просыпаться змеи.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!