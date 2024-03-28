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У Дніпрі рятують пішохода, якого збили на трасі та кинули помирати

Сьогодні 16:14
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У Дніпрі рятують пішохода, якого збив автомобіль на трасі під Новомосковськом.

Новости Днепра про У Дніпрі рятують пішохода, якого збили на трасі та кинули помирати

ДТП трапилася 24 березня, повідомила медик Новомосковської станції екстреної медичної допомоги Тетяна Пивоварова. Біля придорожнього кафе знайшли пораненого чоловіка, якого до цього збила автівка. Водій втік, кинувши постраждалого пішохода. 

Як виявилось на трасі біля кафе невідомим автомобілем, який зник з місця пригоди, був збитий 53-річний мешканець Синельниківської ТГ. Напевно, трагедії посприяли і сутінки, і нетверезий стан пішохода, – розповіла Тетяна. 

У чоловіка діагностували важку політравму – струс головного мозку, забої хребта, закритий перелом правого стегна, відкритий перелом кісток лівої кисті. У постраждалого також був травматичний шок. 

Фельдшери надали екстрену допомогу – знеболили, іммобілізували кінцівки та наклали пов’язки. Після цього чоловіка ушпиталили до лікарні Новомосковська, а згодом транспортували до медзакладу в Дніпрі.

Як зазначають працівники станції ЕМД, автошлях М-04, де знайшли чоловіка, небезпечний для пішоходів. Тут часто трапляються аварії. 

Щиро бажаємо постраждалому одужання. Вкотре застерігаємо, що більшість небезпечних для людини подій, що несуть загрозу для життя, трапляються після звичайного вживання алкоголю, – зазначає медик. 

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Новости Днепра про У Дніпрі рятують пішохода, якого збили на трасі та кинули помиратиУкраїнська

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