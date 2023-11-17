В Днепре снова угрожали взорвать все школы

Это уже второй раз за эту неделю.

Вчера, 16 ноября, на электронную почту call-центра СБУ поступило сообщение о минировании всех школ в Днепре.

Об этом рассказали в Днепровском городском совете.

Правоохранители проверили 130 учебных заведений. Взрывчатку или что-то подобное они не нашли, информация о минировании, к счастью, не подтвердилась.

Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните “101” или “102”!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в руках у мальчика взорвался боеприпас: комментарий полиции и что с пострадавшим.

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