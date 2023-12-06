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В Днепре продают легендарный пивбар «Цепи»: он был открыт в 1980-х

Сегодня 17:12
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В Днепре продают помещение, где ранее находился легендарный пивбар «Цепи». Оно расположено возле памятника Полю. Открытый в 1980-х годах пивбар сразу стал любимым местом времяпровождения футбольных фанатов и любителей играть в карты. Свое название бар получил из-за необычного оформления: столы были привешены к потолку на цепях. В баре регулярно транслировались матчи сборной Украины и игры ФК «Днепр».

Новости Днепра про В Днепре продают легендарный пивбар «Цепи»: он был открыт в 1980-х

Несколько раз помещение переживало изменение дизайна, а несколько лет назад изменилось и его название – он стал называться Black Bar, а из пивбара превратился в караоке-бар.

Журналисты dnepr.info узнали, за сколько продают помещение, в котором находился бар «Цепи».

Новости Днепра про В Днепре продают легендарный пивбар «Цепи»: он был открыт в 1980-х

Помещение находится на цокольном этаже 3-х этажного здания, общая его площадь 168 кв м. В нем 6 «комнат». Хотят за него 3,7 млн грн.

Новости Днепра про В Днепре продают легендарный пивбар «Цепи»: он был открыт в 1980-х

В объявлении о продаже сказано, что: «приобретая данное помещение вы становитесь обладателем легенды нашего города, которая принимала в своих стенах тысячи посетителей, которые любят душевные вечера, хорошую музыку и приятную компанию».

Новости Днепра про В Днепре продают легендарный пивбар «Цепи»: он был открыт в 1980-х

Помещение продается с готовым бизнесом и действующими арендаторами.

 

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Новости Днепра про В Днепре продают легендарный пивбар «Цепи»: он был открыт в 1980-хУкраїнська Новости Днепра про В Днепре продают легендарный пивбар «Цепи»: он был открыт в 1980-хРусский

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