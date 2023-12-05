Кто из жителей Днепра может получить 100 тыс от государства: что для этого нужно

Журналисты dnepr.info узнали в чем суть программы и как стать участником.
В рамках программы «Рука допомоги» помощь на открытие своего бизнеса предоставляется неработающим, но трудоспособным лицам из малообеспеченных семей, которые зарегистрированы в центре занятости как безработные.
Кредит от государства выдается сроком на 3 года и только для основания собственного дела.
Чтобы получить от государства 100 тыс грн на развитие своего дела необходимо обратиться в ближайший центр занятости. Первое, что нужно сделать – это написать заявление о предоставлении финансовой помощи, второе – предоставить комиссии бизнес-план и справку о несудимости.
Если решение комиссии будет положительное – нужно создать ФОП в течение 30 дней с даты одобрения бизнес-плана.
После – подписать договор про предоставление помощи с центром занятости и подать в учерждение счет-фактуру или накладную, а также договор с поставщиком оборудования и материалов для открытия дела – на них и выделяются средства. По сути сам будущий предприниматель денег на руки или на свой счет не получает – центр занятости переводит средства на счет продавца оборудования или материалов.
Вернуть средства нужно будет по истечению трех лет с даты получения суммы, но возврат возможен и частями. График погашения кредита будущий предприниматель согласовывает с центром занятости, где был взят займ.
Важный момент: сумма финансовой помощи, которую участник программы возвращает может быть уменьшена. С нее будут вычтены уплаченные налоги и единый социальный взнос.
С новоиспеченного предпринимателя не будут требовать вернуть долг в первый год работы его детища при условии, что в бизнесе задействовано не менее двоих раннее не работавших, но стоявших на учете в центре занятости сотрудников. Они также должны быть из числа членов малообеспеченной семьи, а трудовой контракт с ними должен быть заключен не менее, чем на два года.
Также не нужно будет возвращать 100 тыс грн если уплаченные налоги, сборы, ЕСВ в своей сумме превышают размер материальной помощи от государства.
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