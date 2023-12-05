Где в Днепре можно покататься на коньках: цены 2023

Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП мест, где в Днепре можно показаться на коньках и сколько это стоит.
Покататься на коньках в Днепре можно пока что только в закрытых помещениях. По городу работает три локации.
Каток в парке развлечений «Лавина» находится в павильоне с большими окнами. Работает он ежедневно, с 10:00 до 21:30. В понедельник выйти на лед можно с 14:00. Покататься в будние дни можно за 220 грн в час, в выходные и праздничные даты за час на льду нужно отдать 260 грн. Дополнительно нужно оплатить прокат коньков – 40 грн в час. Столько же обойдется аренда индивидуального шкафчика на 3 часа и восстановление или открытие клубной карты.
Для тех, кто только учится стоять на льду услуги персонального тренера обойдутся в 600 грн в час, а заострить лезвие на коньках можно за 250 грн.
Еще один крытый каток, но уже без панорамных окон находится в ТРЦ «Мост-сити». Он называется «IceCity». Каток работает каждый день с 10:00 до 22:00. Сеанс катания длится 45 минут, в будние дни за него нужно заплатить 180 грн, в выходные и праздники – 200 грн.
Прокат коньков – от 30 грн. Занятие с инструктором обойдется в 350 грн.
Кроме этого, покататься на коньках можно неподалеку Новокодацкого парка, в помещении Ледовой арены. Покататься тут можно только на выходных, с 15:00 до 19:45. Но перед посещением лучше позвонить и уточнить время работы арены, так как тут в основном тренируются хоккеисты и фигуристы и каток может быть закрыт. Цена часа 150-200 грн.
Каток также может быть доступен в будние дни после 14:00, но предварительно нужно позвонить и уточнить время. На арене также тренируется спортсмены, работают детские секции и проводятся соревнования, так что каток может быть занят. Телефон ледовой арены: 067 633 8133.
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