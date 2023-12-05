Где в Днепре можно покататься на коньках: цены 2023

В начале декабря во всем мире отмечали Всемирный день катания на коньках. Суть праздника –популяризация этого зимнего активного отдыха и красивого вида спорта. Ведь когда еще как не в начале зимы можно рассказать и показать все прелести и радости катания на льду на коньках.

Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП мест, где в Днепре можно показаться на коньках и сколько это стоит.

Покататься на коньках в Днепре можно пока что только в закрытых помещениях. По городу работает три локации.

Ледовый дворец

Каток в парке развлечений «Лавина» находится в павильоне с большими окнами. Работает он ежедневно, с 10:00 до 21:30. В понедельник выйти на лед можно с 14:00. Покататься в будние дни можно за 220 грн в час, в выходные и праздничные даты за час на льду нужно отдать 260 грн. Дополнительно нужно оплатить прокат коньков – 40 грн в час. Столько же обойдется аренда индивидуального шкафчика на 3 часа и восстановление или открытие клубной карты.

Для тех, кто только учится стоять на льду услуги персонального тренера обойдутся в 600 грн в час, а заострить лезвие на коньках можно за 250 грн.

В самом центре

Еще один крытый каток, но уже без панорамных окон находится в ТРЦ «Мост-сити». Он называется «IceCity». Каток работает каждый день с 10:00 до 22:00. Сеанс катания длится 45 минут, в будние дни за него нужно заплатить 180 грн, в выходные и праздники – 200 грн.

Прокат коньков – от 30 грн. Занятие с инструктором обойдется в 350 грн.

Ледовая арена

Кроме этого, покататься на коньках можно неподалеку Новокодацкого парка, в помещении Ледовой арены. Покататься тут можно только на выходных, с 15:00 до 19:45. Но перед посещением лучше позвонить и уточнить время работы арены, так как тут в основном тренируются хоккеисты и фигуристы и каток может быть закрыт. Цена часа 150-200 грн.

Каток также может быть доступен в будние дни после 14:00, но предварительно нужно позвонить и уточнить время. На арене также тренируется спортсмены, работают детские секции и проводятся соревнования, так что каток может быть занят. Телефон ледовой арены: 067 633 8133.

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