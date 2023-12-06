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  • На месте тупика трамвая: как в Днепре раньше выглядела одна из старейших церквей (ФОТО)

На месте тупика трамвая: как в Днепре раньше выглядела одна из старейших церквей (ФОТО)

Сегодня 12:33
просмотров

Почти 90 лет назад в Днепре был разрушен уникальный храм, который был построен одним из первых на территории города. Казанская церковь или храм Вознесения Господня находился на месте нынешнего тупика трамвая на улице Михаила Грушевского.

Новости Днепра про На месте тупика трамвая: как в Днепре раньше выглядела одна из старейших церквей (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю этого храма и как он выглядел.

Строительство его началось в начале прошлого века. Здание было небольшое, но высокой. Строить его решили на одной из гор города. Церковь была выполнена в неовизантинйском стиле, ее купола украшали позолота, сам храм был богато украшен лепниной. Некоторые историки отмечают, что ступени храма были сделаны из розового мрамора. Но по другим данным, храм строился на пожертвования, денег не хватало и стены собора остались без иконописи. Фрески внутри заменили полотнами с изображениями святых.

Крест на куполе было видно с любого участка города. Интересно, что для удобства горожан – чтобы им легче было добираться до храма была проложена трамвайная линия, существующая и работающая до сих пор.

Новости Днепра про На месте тупика трамвая: как в Днепре раньше выглядела одна из старейших церквей (ФОТО)

Церковь проработала не долго – чуть более 10 лет. В 1920-х годах храм закрыли. А в 1935 году началось строительство шоссе. На пути дорожников стояла церковь и недолго думая е просто снесли. Согласно рассказам местных жителей, ставших уже легендами, храм пытались взорвать три дня, но он не распадался на мелкие кусочки, как того хотели рабочие, а раскололся на несколько огромных глыб. Часть их была использована при строительстве других городских объектов.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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Новости Днепра про На месте тупика трамвая: как в Днепре раньше выглядела одна из старейших церквей (ФОТО)Українська Новости Днепра про На месте тупика трамвая: как в Днепре раньше выглядела одна из старейших церквей (ФОТО)Русский

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