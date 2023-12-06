У Дніпрі продають легендарний пивбар «Цепи»: він був відкритий у 1980-х

Кілька разів приміщення переживало зміну дизайну, а кілька років тому змінилося і його назва – він став називатися Black Bar, а з пивбару перетворився на караоке-бар.
Журналісти dnepr.info дізналися, за скільки продають приміщення, де знаходився бар «Цепи».
Приміщення знаходиться на цокольному поверсі 3-х поверхової будівлі, загальна площа 168 кв м. У ньому 6 «кімнат». За нього хочуть отримати 3,7 млн. грн.
В оголошенні про продаж сказано, що: «Придбавши дане приміщення ви стаєте володарем легенди нашого міста, яка приймала у своїх стінах тисячі відвідувачів, які люблять душевні вечори, гарну музику та приємну компанію».
Приміщення продається з готовим бізнесом та діючими орендарями.
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