У Дніпрі продають легендарний пивбар «Цепи»: він був відкритий у 1980-х

У Дніпрі продають приміщення, де раніше знаходився легендарний пивбар «Цепи». Воно розташоване біля пам'ятника Полю. Відкритий у 1980-х роках пивбар одразу став улюбленим місцем проведення дозвілля футбольних фанатів та любителів грати в карти. Свою назву бар отримав через незвичайне оформлення: столи були привішені до стелі на ланцюгах. У барі регулярно транслювалися матчі збірної України та ігри ФК «Дніпро»

Кілька разів приміщення переживало зміну дизайну, а кілька років тому змінилося і його назва – він став називатися Black Bar, а з пивбару перетворився на караоке-бар.

Журналісти dnepr.info дізналися, за скільки продають приміщення, де знаходився бар «Цепи».

Приміщення знаходиться на цокольному поверсі 3-х поверхової будівлі, загальна площа 168 кв м. У ньому 6 «кімнат». За нього хочуть отримати 3,7 млн. грн.

В оголошенні про продаж сказано, що: «Придбавши дане приміщення ви стаєте володарем легенди нашого міста, яка приймала у своїх стінах тисячі відвідувачів, які люблять душевні вечори, гарну музику та приємну компанію».

Приміщення продається з готовим бізнесом та діючими орендарями.

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