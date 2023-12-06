Для украинцев изменятся правила выхода на пенсию: сколько теперь нужно будет работать

Журналисты dnepr.info узнали как долго эти требования будут увеличиваться и сколько нужно будет проработать, чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет, а кому пенсию и вовсе платить не будут.
В Украине установлен единый минимальный возраст для выхода на пенсию мужчин и женщин – 60 лет. Но право на заслуженный отдых в этом возрасте получат только те, кто имеет не менее 30 лет страхового стажа. Начиная с 2024 года длительность необходимого страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет постепенно увеличивается. До 2028 года он будет составлять минимум 35 лет.
Каждый год количество необходимых лет страхового стажа будет становится чуть больше. Так, в этом году право на выход на пенсию в 60 лет имеют те, у кого есть 30 лет записи в трудовой. В 63 года могут выйти на пенсию те, кто за всю жизнь официально проработал от 20 до 30 лет. В 65 уйти на заслуженный отдых смогут те, кто имеет от 15 до 20 лет стажа.
Но уже со следующего года количество лет необходимого стажа вырастет. Правда не критично – всего на год. То есть, тем, кому в следующем году исполняется 60 лет и они должны выйти на пенсию необходимо иметь 31 год страхового стажа. Если будет не хватать – придется дорабатывать. А тем, кому будет 60 лет в 2025 году для выхода на пенсию необходимо будет иметь 32 года страхового стажа. Соответственно для тех, кто собирается на пенсию в 63 года потребуется от 22 до 32 лет стажа, а в 65 лет – нужно будет проработать до «официальных» 15-22 лет отмеченных в трудовой. В следующие года – до 2028 года к этим цифрам будет добавляться по одному дополнительному году.
Если до 65 лет у гражданина не будет насчитываться минимальные 15 лет трудового стажа – он не будет иметь права выхода на пенсию по возрасту. В таком случае этот человек будет получать социальную помощь. Ее будет назначать не Пенсионный фонд, а органы социальной защиты.
Проверить свой страховой стаж можно на сайте Пенсионного фонда Украины либо через приложение учреждения. Для этого нужно создать на портале личный кабинет. Если стажа не хватает – его можно докупить.
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