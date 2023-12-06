Для украинцев изменятся правила выхода на пенсию: сколько теперь нужно будет работать

С 2024 года для работающих жителей Днепра и всех украинцев постепенно увеличиваются требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 лет.

Журналисты dnepr.info узнали как долго эти требования будут увеличиваться и сколько нужно будет проработать, чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет, а кому пенсию и вовсе платить не будут.

В Украине установлен единый минимальный возраст для выхода на пенсию мужчин и женщин – 60 лет. Но право на заслуженный отдых в этом возрасте получат только те, кто имеет не менее 30 лет страхового стажа. Начиная с 2024 года длительность необходимого страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет постепенно увеличивается. До 2028 года он будет составлять минимум 35 лет.

Каждый год количество необходимых лет страхового стажа будет становится чуть больше. Так, в этом году право на выход на пенсию в 60 лет имеют те, у кого есть 30 лет записи в трудовой. В 63 года могут выйти на пенсию те, кто за всю жизнь официально проработал от 20 до 30 лет. В 65 уйти на заслуженный отдых смогут те, кто имеет от 15 до 20 лет стажа.

Как будут меняться требования к стажу

Но уже со следующего года количество лет необходимого стажа вырастет. Правда не критично – всего на год. То есть, тем, кому в следующем году исполняется 60 лет и они должны выйти на пенсию необходимо иметь 31 год страхового стажа. Если будет не хватать – придется дорабатывать. А тем, кому будет 60 лет в 2025 году для выхода на пенсию необходимо будет иметь 32 года страхового стажа. Соответственно для тех, кто собирается на пенсию в 63 года потребуется от 22 до 32 лет стажа, а в 65 лет – нужно будет проработать до «официальных» 15-22 лет отмеченных в трудовой. В следующие года – до 2028 года к этим цифрам будет добавляться по одному дополнительному году.

Кому не будут платить пенсию

Если до 65 лет у гражданина не будет насчитываться минимальные 15 лет трудового стажа – он не будет иметь права выхода на пенсию по возрасту. В таком случае этот человек будет получать социальную помощь. Ее будет назначать не Пенсионный фонд, а органы социальной защиты.

Где узнать страховой стаж

Проверить свой страховой стаж можно на сайте Пенсионного фонда Украины либо через приложение учреждения. Для этого нужно создать на портале личный кабинет. Если стажа не хватает – его можно докупить.

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