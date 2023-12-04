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День Святого Николая 2023: когда празднуем и что нельзя делать в этот день

Сегодня 15:22
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В этом году День Святого Николая жители Днепра и Украины будут отмечать по новоюлианскому календарю – 6 декабря. Это один из самых любимых детьми праздников. Святой Николай Чудотворец считается одним из самых почитаемых святых, еще его называют Николаем Угодником и Святителем Николаем.

Новости Днепра про День Святого Николая 2023: когда празднуем и что нельзя делать в этот день

Журналисты dnepr.info узнали о истории праздника, его традициях и приметах.

История праздника

Согласно древним писаниями, Николай – вполне реальная личность, жившая в III-IV веке. Как гласят легенды, Николай прославился своими добрыми делами. Он жил на территории современной Турции, был сыном верующих людей. Николай вел довольно аскетичный образ жизни и несмотря на желание посвятить жизнь науке стал священником. Его родители были богатыми людьми и оставили сыну наследство. Полученное он тратил на помощь людям – тайно приносил в дома бедных еду, игрушки и теплые вещи. А однажды пришел к одному из купцов, дал ему денег и попросил приехал в город Миру, где жил сам Николай, с зерном и таким образом спас население от голода. Через время горожане узнали, что им помогает их священник и выбрали его епископом. Согласно легендам, после своей смерти Николай продолжал помогать людям –считается, что его мощи исцеляли больных, поэтому церковь канонизировала Николая.

Новости Днепра про День Святого Николая 2023: когда празднуем и что нельзя делать в этот день

Мало кто знает, но церковь чтит Святого Николая два раза на год – не только в декабре, но и в мае. То есть в день смерти Николая и в день, когда его мощи были перемещены в город Бари в Италии. В народе майский День Николая еще называют «летним Николаем». Святой Николай изначально считался покровителем моряков, детей, невинно осужденных, но сегодня люди к нему обращаются за помощью и молитвой в разных жизненных ситуациях.

Традиции на День святого Николая Угодника

Главная традиция этого церковного праздника – дарить детям подарки и конфеты. Их нужно обязательно класть под подушку, считается, что именно по ночам Николай при своей жизни «дарил» людям то, в чем они нуждались. Считается, что дарить подарки детям в этот день пошла из Германии, позже это распространилось на соседние страны – Австрию, Голландию, Чехию и дальше. Согласно другой версии, традиция прятать подарки под подушку появилась, когда Николай решил помогать трем сестрам на которых, из-за их бедности никто не хотел жениться. Он подкинул им небольшие мешочки с монетами, которые попали под подушки. По другой версии – упали в  носки, которые сушились у окна, а еще одна версия говорит о том, что дары Николая попали в башмаки, стоявшие у камина.

Новости Днепра про День Святого Николая 2023: когда празднуем и что нельзя делать в этот день

Впервые в Киевской Руси День Святого Николая начали праздновать еще в XI веке.

Что нужно сделать в День Святого Николая

Считается, что в этот день утром нужно пойти в церковь на службу, помолиться о любви, доброте и душевном покое, а после – собраться на завтрак всей семьей. Наши предки в этот день готовили постную вечерю, пекли детям специальное печенье «николайчики» и святи в церкви воду, которой потом окропляли дом и домашний скот – считалось, что это принесет удачу в будущем году.

В этот день принято подавать бедным милостыню и отдавать долги.

Что нельзя делать на Святого Николая

В этот день нельзя отказывать людям в помощи, кричать на детей и наказывать их. Не рекомендуется пить алкоголь. Нельзя брать в руки острые предметы, подстригать волосы или ногти.

Также запрещено стирать, убирать, гладить, шить, вышивать и вязать. Не желательно ссориться, конфликтовать, употреблять скверные слова и желать другим зла. Кроме этого, в День Святого Николая нельзя брать деньги в долг или одалживать – это считается очень плохой приметой.

Приметы на Святого Николая

Наши предки считали,  если на Святого Николая на деревьях появится иней – урожай в новом году будет хорошим. Снег пошел и замело все вокруг – зима будет долгой и холодной. Дождь – к хорошему урожаю озимых. Если до Николая была суровая зима, то к концу декабря будет оттепель. Мороз в этот день – к хорошему урожаю хлеба и овощей. Но насколько сегодня можно доверять этим приметам – вопрос, ведь временные рамки погоды у нас изменились, и осенью на деревьях могут появляться почки, а снег может выпасть и в середине апреля.

Новости Днепра про День Святого Николая 2023: когда празднуем и что нельзя делать в этот день

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Новости Днепра про День Святого Николая 2023: когда празднуем и что нельзя делать в этот деньУкраїнська Новости Днепра про День Святого Николая 2023: когда празднуем и что нельзя делать в этот деньРусский

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