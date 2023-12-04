День Святого Николая 2023: когда празднуем и что нельзя делать в этот день

В этом году День Святого Николая жители Днепра и Украины будут отмечать по новоюлианскому календарю – 6 декабря. Это один из самых любимых детьми праздников. Святой Николай Чудотворец считается одним из самых почитаемых святых, еще его называют Николаем Угодником и Святителем Николаем.

Журналисты dnepr.info узнали о истории праздника, его традициях и приметах.

История праздника

Согласно древним писаниями, Николай – вполне реальная личность, жившая в III-IV веке. Как гласят легенды, Николай прославился своими добрыми делами. Он жил на территории современной Турции, был сыном верующих людей. Николай вел довольно аскетичный образ жизни и несмотря на желание посвятить жизнь науке стал священником. Его родители были богатыми людьми и оставили сыну наследство. Полученное он тратил на помощь людям – тайно приносил в дома бедных еду, игрушки и теплые вещи. А однажды пришел к одному из купцов, дал ему денег и попросил приехал в город Миру, где жил сам Николай, с зерном и таким образом спас население от голода. Через время горожане узнали, что им помогает их священник и выбрали его епископом. Согласно легендам, после своей смерти Николай продолжал помогать людям –считается, что его мощи исцеляли больных, поэтому церковь канонизировала Николая.

Мало кто знает, но церковь чтит Святого Николая два раза на год – не только в декабре, но и в мае. То есть в день смерти Николая и в день, когда его мощи были перемещены в город Бари в Италии. В народе майский День Николая еще называют «летним Николаем». Святой Николай изначально считался покровителем моряков, детей, невинно осужденных, но сегодня люди к нему обращаются за помощью и молитвой в разных жизненных ситуациях.

Традиции на День святого Николая Угодника

Главная традиция этого церковного праздника – дарить детям подарки и конфеты. Их нужно обязательно класть под подушку, считается, что именно по ночам Николай при своей жизни «дарил» людям то, в чем они нуждались. Считается, что дарить подарки детям в этот день пошла из Германии, позже это распространилось на соседние страны – Австрию, Голландию, Чехию и дальше. Согласно другой версии, традиция прятать подарки под подушку появилась, когда Николай решил помогать трем сестрам на которых, из-за их бедности никто не хотел жениться. Он подкинул им небольшие мешочки с монетами, которые попали под подушки. По другой версии – упали в носки, которые сушились у окна, а еще одна версия говорит о том, что дары Николая попали в башмаки, стоявшие у камина.

Впервые в Киевской Руси День Святого Николая начали праздновать еще в XI веке.

Что нужно сделать в День Святого Николая

Считается, что в этот день утром нужно пойти в церковь на службу, помолиться о любви, доброте и душевном покое, а после – собраться на завтрак всей семьей. Наши предки в этот день готовили постную вечерю, пекли детям специальное печенье «николайчики» и святи в церкви воду, которой потом окропляли дом и домашний скот – считалось, что это принесет удачу в будущем году.

В этот день принято подавать бедным милостыню и отдавать долги.

Что нельзя делать на Святого Николая

В этот день нельзя отказывать людям в помощи, кричать на детей и наказывать их. Не рекомендуется пить алкоголь. Нельзя брать в руки острые предметы, подстригать волосы или ногти.

Также запрещено стирать, убирать, гладить, шить, вышивать и вязать. Не желательно ссориться, конфликтовать, употреблять скверные слова и желать другим зла. Кроме этого, в День Святого Николая нельзя брать деньги в долг или одалживать – это считается очень плохой приметой.

Приметы на Святого Николая

Наши предки считали, если на Святого Николая на деревьях появится иней – урожай в новом году будет хорошим. Снег пошел и замело все вокруг – зима будет долгой и холодной. Дождь – к хорошему урожаю озимых. Если до Николая была суровая зима, то к концу декабря будет оттепель. Мороз в этот день – к хорошему урожаю хлеба и овощей. Но насколько сегодня можно доверять этим приметам – вопрос, ведь временные рамки погоды у нас изменились, и осенью на деревьях могут появляться почки, а снег может выпасть и в середине апреля.

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