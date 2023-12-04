День Святого Миколая 2023: коли святкуємо та що не можна робити в цей день

Цього року День Святого Миколая жителі Дніпра та України відзначатимуть за новим ліянським календарем – 6 грудня. Це одне із найулюбленіших дітьми свят. Святий Миколай Чудотворець вважається одним із найшанованіших святих, ще його називають Миколою Угодником та Святителем Миколою.

Журналісти dnepr.info дізналися про історію свята, його традиції та прикмети.

Історія свята

Згідно з давніми писаннями, Миколай – цілком реальна особистість, яка жила в III-IV столітті. Як свідчать легенди, Миколай прославився своїми добрими справами. Він мешкав на території сучасної Туреччини, був сином віруючих людей. Миколай вів досить аскетичний спосіб життя і попри бажання присвятити життя науці став священиком. Його батьки були багатими людьми і залишили синові спадок. Отримане він витрачав на допомогу людям – таємно приносив до будинків бідних їжу, іграшки та теплі речі. А одного разу прийшов до одного з купців, дав йому грошей і попросив приїхати до міста Міра, де мешкав сам Микола, із зерном і таким чином урятував населення з голоду. Через час містяни дізналися, що їм допомагає їхній священик і обрали його єпископом. Згідно з легендами, після своєї смерті Миколай продовжував допомагати людям – вважається, що його мощі зцілювали хворих, тому церква канонізувала Миколая.

Мало хто знає, але церква шанує Святого Миколая двічі на рік – не лише у грудні, а й у травні. Тобто в день смерті Миколая та в день, коли його мощі перемістили до міста Барі в Італії. У народі травневий День Миколая ще називають «літнім Миколою». Святий Миколай спочатку вважався покровителем моряків, дітей, невинно засуджених, але сьогодні люди до нього звертаються за допомогою та молитвою у різних життєвих ситуаціях.

Традиції на День Святого Миколая Угодника

Головна традиція цього церковного свята – дарувати дітям подарунки та цукерки. Їх треба обов’язково класти під подушку, вважається, що саме ночами Микола за свого життя «дарував» людям те, чого вони потребували. Вважається, що традиція дарувати подарунки дітям у цей день пішла з Німеччини, згодом це поширилося на сусідні країни – Австрію, Голландію, Чехію та далі. Згідно з іншою версією, традиція ховати подарунки під подушку з’явилася, коли Микола вирішив допомагати трьом сестрам на яких, через їхню бідність, ніхто не хотів одружитися. Він підкинув їм невеликі торбинки з монетами, які потрапили під подушки. За іншою версією – впали в шкарпетки, які сушилися біля вікна, а ще одна версія говорить про те, що дари Миколи потрапили в черевики, що стояли біля каміна.

Вперше у Київській Русі День Святого Миколая почали святкувати ще у XI столітті.

Що потрібно зробити у День Святого Миколая

Вважається, що в цей день вранці треба піти до церкви на службу, помолитися за любов, доброту і душевний спокій, а потім – зібратися на сніданок всією родиною. Наші пращури в цей день готували пісний ужин, пекли дітям спеціальне печиво «миколайчики» і святи в церкві воду, якою потім окропляли дім і худобу – вважалося, що це принесе удачу наступного року.

Цього дня прийнято подавати бідним милостиню та віддавати борги.

Що не можна робити на Святого Миколая

Цього дня не можна відмовляти людям у допомозі, кричати на дітей, сварити та карати їх. Не рекомендується пити алкоголь. Не можна брати до рук гострі предмети, підстригати волосся чи нігті.

Також заборонено прати, прибирати, гладити, шити, вишивати та в’язати. Не бажано сваритися, конфліктувати, вживати погані слова та бажати іншим зла. Крім цього, у День Святого Миколая не можна брати гроші у борг або позичати – це вважається дуже поганою прикметою.

Прикмети на Святого Миколая

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то і осінь буде такою. Сніг пішов і замело все навколо – зима буде довгою та холодною. Дощ – до врожаю озимих. Якщо до Миколая була сувора зима, то до кінця грудня буде відлига. Мороз у цей день – до хорошого врожаю хліба та овочів. Але наскільки сьогодні можна довіряти цим прикметам – питання, адже тимчасові рамки погоди у нас змінилися, і восени на деревах можуть з’являтися бруньки, а сніг може випасти й у середині квітня.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: