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  • Как выглядел деревянный детский городок в парке Шевченко в Днепре: его называли «Казацкая крепость» (ФОТО)

Как выглядел деревянный детский городок в парке Шевченко в Днепре: его называли «Казацкая крепость» (ФОТО)

Сегодня 12:22
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В Днепре более 40 лет назад было несколько детских площадок – деревянных-городков. Находились они в разных частях города, а объединяло их то, что они сразу становились центром игр детей в парках и скверах.

Новости Днепра про Как выглядел деревянный детский городок в парке Шевченко в Днепре: его называли «Казацкая крепость» (ФОТО)

Многие жители Днепра помнят, что на левом берегу города, на проспекте Калнышевского, был деревянный городок с самыми разнообразными качелями из дерева, небольшими домиками-избушками, где играла детвора, горками. Но мало кто помнит, что свой деревянный городок был и в парке Шевченко.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как он выглядел.

Деревянный городок в парке Шевченко появился после реконструкции зеленой зоны, в середине 1970-х годов.

Находился городок неподалеку нынешнего летнего театра. На отведенной площадке были горки, качели-петушки, слоненок, скамейки, небольшие лабиринты, песочница. Часть городка была в виде корабля с парусами, мачтами и рулем. 

Новости Днепра про Как выглядел деревянный детский городок в парке Шевченко в Днепре: его называли «Казацкая крепость» (ФОТО)

«Студентами лекции там прогуливали. Фоткались на всех качелях, а ведь уже 20 лет нам было», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Лариса Киселева.

Но среди детей было популярно название «Казацкая крепость. Городок был небольшой, но там все время было много детей. Они лазали по деревянным конструкциям, устраивали различные игры.

фото: Н. Яльченко, С. Мушенок, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

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Новости Днепра про Как выглядел деревянный детский городок в парке Шевченко в Днепре: его называли «Казацкая крепость» (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядел деревянный детский городок в парке Шевченко в Днепре: его называли «Казацкая крепость» (ФОТО)Русский

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