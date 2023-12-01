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  • Як виглядало дерев’яне дитяче містечко у парку Шевченка у Дніпрі: його називали «Козацька фортеця» (ФОТО)

Як виглядало дерев’яне дитяче містечко у парку Шевченка у Дніпрі: його називали «Козацька фортеця» (ФОТО)

Сьогодні 12:22
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У Дніпрі понад 40 років тому було кілька дитячих майданчиків – дерев'яних містечок. Перебували вони у різних частинах міста, а поєднувало їх те, що вони одразу ставали центром ігор дітей у парках та скверах.

Новости Днепра про Як виглядало дерев'яне дитяче містечко у парку Шевченка у Дніпрі: його називали «Козацька фортеця» (ФОТО)

Багато мешканців Дніпра пам’ятають, що на лівому березі міста, на проспекті Калнишевського, було дерев’яне містечко з найрізноманітнішими гойдалками з дерева, невеликими будиночками-хатинками, де грали дітлахи, гірками. Але мало хто пам’ятає, що своє дерев’яне містечко було й у Шевченківському парку.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як він виглядав.

Дерев’яне містечко у парку Шевченка з’явилося після реконструкції зеленої зони у середині 1970-х років.

Було містечко неподалік нинішнього літнього театру. На відведеному майданчику були гірки, гойдалки-півники, слоненя, лави, невеликі лабіринти, пісочниця. Частина містечка була у вигляді корабля з вітрилами, щоглами та кермом.

Новости Днепра про Як виглядало дерев'яне дитяче містечко у парку Шевченка у Дніпрі: його називали «Козацька фортеця» (ФОТО)

«Студентами лекції там ходили. Фоткалися на всіх гойдалках, а вже 20 років нам було», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Лариса Кисельова.

Але серед дітей була популярна назва «Козацька фортеця. Містечко було невелике, але там весь час було багато дітей. Вони лазили дерев’яними конструкціями, влаштовували різні ігри.

фото: Н. Яльченко, С. Мушенок, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 

 

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Новости Днепра про Як виглядало дерев'яне дитяче містечко у парку Шевченка у Дніпрі: його називали «Козацька фортеця» (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як виглядало дерев'яне дитяче містечко у парку Шевченка у Дніпрі: його називали «Козацька фортеця» (ФОТО)Русский

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