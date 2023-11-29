Какие локации Днепра можно увидеть в старых фильмах: самые популярные места – в районе набережной (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить какие виды Днепра чаще всего появлялись в фильмах. Оказалось, что самыми популярными локациями у разных режиссеров в Днепре был Монастырский остров, канатная дорога и ресторан «Маяк».
Фильм «Странный отпуск» рассказывает о людях, которые получают новые квартиры и первым делом устраивают там ремонт. Главный герой фильма – прораб Алексеев по собственному желанию проводит свой отпуск за ремонтом квартиры в новом доме. Действие картины происходит на строящемся жилмассиве Победа на набережной. В фильме можно увидеть новые дома, которые еще строятся, а также знакомую всем набережную. Также показан бывший кинотеатр «Салют» с работающим фонтаном.
Очень много в фильме демонстрируется локация набережной в районе Монастырского острова.
Так, герой фильма прогуливаются по набережной в районе парка Шевченко. За его спиной можно увидеть действующую канатную дорогу.
А еще – сидят в кафе под зонтиком у самой воды. Находится кафе на набережной, возле моста на остров.
Помимо этого, герои посещают ресторан «Маяк», прогуливаются по набережной.
Фильм рассказывает о судьбе и размышлениях архитектора Нестерова. Однажды ему поручают спасти чужой проект, и он отправляется в командировку в город, где провел детство и юность. Там он встречает свою старую любовь и получает новые возможности для карьерного продвижения.
В фильме можно увидеть локации пляжа на Монастырском острове, канатную дорогу и ресторан «Маяк».
В фильме, рассказывающем о сельской женщине Марии, приехавшей к дочке в город и пытающейся наладить отношения между дочкой и ее мужем среди парка Глобы, Южного вокзала и Соборной площади легко можно увидеть панорамный вид с моста, ведущего на Монастырский остров, собственно сам остров, набережную и причал с лодками.
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