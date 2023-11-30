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Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 декабря 2023 года

Сегодня 12:31
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Последний месяц года не принесет больших изменений жителям Днепра, но для части предпринимателей возвращаются проверки от налоговой, а некоторые пенсионеры получат доплаты до 570 грн.

Новости Днепра про Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 декабря 2023 года

Что ожидать от последнего месяца зимы – узнали журналисты dnepr.info.

Налоговые проверки

С началом зимы в Украине заканчивается действие моратория на налоговые проверки. Но проверять будут не всех. До конца следующего года внимание налоговиков будет направлено на проверки тех, кто занимается продажей подакцизных товаров – это алкоголь, сигареты и бензин. Также проверять будут тех, кто занимается азартными играми и предоставляет финансовые или платежные услуги. Вместе с тем, плательщики ЕСВ I и II групп проверять не будут, как и тех, чей бизнес был релоцирован с оккупированных территорий.

Новости Днепра про Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 декабря 2023 года

Назначение платежа

С декабря для юридических лиц-предпринимателей и ФОПов изменяются требования к назначению платежа для уплаты единого налога. Теперь в реквизите платежей следует указывать код уплаты налогов и ЕСВ и название налога или ЕСВ и период, за который он уплачивается.

Ввоз гуманитарки

1 декабря меняются правила ввоза и учета гуманитарной помощи, а учитывать ее будут с помощью электронного реестра – для этого те, кто ввозят ее должны сначала зарегистрироваться на платформе «Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи» и подавать через личный кабинет декларации, благодаря которым груз будут пропускать на таможне быстрее. То есть процесс ввоза помощи упрощен. 

Также с 1 декабря гуманитарная помощь для военных будет ввозиться без необходимости наличия гарантийного листа. Информация о таких грузах будет закрыта для общественности из соображений безопасности.

Новости Днепра про Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 декабря 2023 года

Пенсии

В декабре пенсии массово повышаться не будут. Доплату получат лишь тех, кому исполнилось от 70 до 85 лет. Им государство будет доплачивать от 300 до 570 грн.

Новости Днепра про Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 декабря 2023 года

 

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