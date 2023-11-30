Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 декабря 2023 года

Последний месяц года не принесет больших изменений жителям Днепра, но для части предпринимателей возвращаются проверки от налоговой, а некоторые пенсионеры получат доплаты до 570 грн.

Что ожидать от последнего месяца зимы – узнали журналисты dnepr.info.

Налоговые проверки

С началом зимы в Украине заканчивается действие моратория на налоговые проверки. Но проверять будут не всех. До конца следующего года внимание налоговиков будет направлено на проверки тех, кто занимается продажей подакцизных товаров – это алкоголь, сигареты и бензин. Также проверять будут тех, кто занимается азартными играми и предоставляет финансовые или платежные услуги. Вместе с тем, плательщики ЕСВ I и II групп проверять не будут, как и тех, чей бизнес был релоцирован с оккупированных территорий.

Назначение платежа

С декабря для юридических лиц-предпринимателей и ФОПов изменяются требования к назначению платежа для уплаты единого налога. Теперь в реквизите платежей следует указывать код уплаты налогов и ЕСВ и название налога или ЕСВ и период, за который он уплачивается.

Ввоз гуманитарки

1 декабря меняются правила ввоза и учета гуманитарной помощи, а учитывать ее будут с помощью электронного реестра – для этого те, кто ввозят ее должны сначала зарегистрироваться на платформе «Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи» и подавать через личный кабинет декларации, благодаря которым груз будут пропускать на таможне быстрее. То есть процесс ввоза помощи упрощен.

Также с 1 декабря гуманитарная помощь для военных будет ввозиться без необходимости наличия гарантийного листа. Информация о таких грузах будет закрыта для общественности из соображений безопасности.

Пенсии

В декабре пенсии массово повышаться не будут. Доплату получат лишь тех, кому исполнилось от 70 до 85 лет. Им государство будет доплачивать от 300 до 570 грн.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: