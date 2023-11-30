Які зміни чекають на мешканців Дніпра з 1 грудня 2023 року

Останній місяць року не принесе великих змін для мешканців Дніпра, але для частини підприємців повертаються перевірки від податкової, а деякі пенсіонери отримають доплати до 570 грн.

Що очікувати від останнього місяця зими – довідалися журналісти dnepr.info.

Податкові перевірки

Із початком зими в Україні закінчується дія мораторію на податкові перевірки. Але перевірятимуть не всіх. До кінця наступного року увага податківців буде спрямована на перевірки тих, хто займається продажем підакцизних товарів – це алкоголь, цигарки та бензин. Також перевірятимуть тих, хто займається азартними іграми та надає фінансові чи платіжні послуги. Разом з тим, платники ЄСВ І та ІІ груп перевіряти не будуть, як і тих, чий бізнес було релоковано з окупованих територій.

Призначення платежу

З грудня для юридичних осіб-підприємців та ФОП змінюються вимоги до призначення платежу для сплати єдиного податку. Тепер у реквізиті платежів слід зазначати код сплати податків та ЄСВ та назву податку або ЄСВ та період, за який він сплачується.

Ввезення гуманітарки

1 грудня змінюються правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги, а враховуватимуть її за допомогою електронного реєстру – для цього ті, хто ввозить її, повинні спочатку зареєструватися на платформі «Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги» та подавати через особистий кабінет декларації, завдяки яким вантаж пропускатимуть на митниці швидше. Тобто процес ввезення допомоги спрощено.

Також з 1 грудня гуманітарна допомога для військових ввозитиметься без необхідності гарантійного листа. Інформація про такі вантажі буде закрита для громадськості з міркувань безпеки.

Пенсії

У грудні пенсії масово не підвищуватимуться. Доплату отримають лише тих, кому виповнилося від 70 до 85 років. Їм держава доплачуватиме від 300 до 570 грн.

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