Решетки на окнах и граффити: как сейчас выглядит заброшенный магазин «1000 мелочей» в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили узнать, как сейчас выглядит этот хозяйственный магазин.
Магазин «1000 мелочей» открылся в Днепре в 1960-х годах. В небольшом двухэтажном здании можно было купить кучу необходимых в быту вещей: от клея до бельевой веревки и гвоздей. Покупателей тут всегда было очень много, как и отделов.
В хозяйственном магазине проходили выставки-продажи предметов домашнего обихода. Чтобы купить необходимую в быту вещь люди приезжали в магазин со всех уголков города.
В начале 2000-х в магазин изменился. В нем открылось много различных отделов, иногда не связанных с домашними делами – стали продавать мебель, канцтовары, постельное белье.
Но со временем в магазине появлялось все больше и больше свободных торговых площадей, а покупателей становилось все меньше и меньше.
Несколько раз на магазине менялась вывеска – он менял свое название в зависимости от арендатора.
Несколько лет назад магазин закрылся. Последнее, что там продавали – спортивные товары.
А в начале 2022 года его выставили на продажу. За здание хотели выручить 3 млн дол. Купил его кто-нибудь или нет – неизвестно, но помещение по-прежнему стоит закрытое. Потихоньку его фасад теряет свою привлекательность.
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