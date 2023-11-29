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  • Решетки на окнах и граффити: как сейчас выглядит заброшенный магазин «1000 мелочей» в Днепре (ФОТО)

Решетки на окнах и граффити: как сейчас выглядит заброшенный магазин «1000 мелочей» в Днепре (ФОТО)

Сегодня 14:18
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В Днепре до сих пор существуют магазины, которые были открыты 50 и более лет назад. Часть из них находится во вполне себе отличном состоянии – там заняты все площади, идет бойкая торговля. Часть – находится в забытии. С них сняты вывески с популярными названиями, а здания, куда годами приезжали люди за покупками – стоят закрытыми. Как, например, популярный некогда хозяйственный магазин «1000 мелочей».

Новости Днепра про Решетки на окнах и граффити: как сейчас выглядит заброшенный магазин «1000 мелочей» в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили узнать, как сейчас выглядит этот хозяйственный магазин.

Магазин «1000 мелочей» открылся в Днепре в 1960-х годах. В небольшом двухэтажном здании можно было купить кучу необходимых в быту вещей: от клея до бельевой веревки и гвоздей. Покупателей тут всегда было очень много, как и отделов.

Новости Днепра про Решетки на окнах и граффити: как сейчас выглядит заброшенный магазин «1000 мелочей» в Днепре (ФОТО)

В хозяйственном магазине проходили выставки-продажи предметов домашнего обихода. Чтобы купить необходимую в быту вещь люди приезжали в магазин со всех уголков города.

Новости Днепра про Решетки на окнах и граффити: как сейчас выглядит заброшенный магазин «1000 мелочей» в Днепре (ФОТО)

В начале 2000-х в магазин изменился. В нем открылось много различных отделов, иногда не связанных с домашними делами – стали продавать мебель, канцтовары, постельное белье.

Новости Днепра про Решетки на окнах и граффити: как сейчас выглядит заброшенный магазин «1000 мелочей» в Днепре (ФОТО)

Но со временем в магазине появлялось все больше и больше свободных торговых площадей, а покупателей становилось все меньше и меньше.

Новости Днепра про Решетки на окнах и граффити: как сейчас выглядит заброшенный магазин «1000 мелочей» в Днепре (ФОТО)

Несколько раз на магазине менялась вывеска – он менял свое название в зависимости от арендатора.

Новости Днепра про Решетки на окнах и граффити: как сейчас выглядит заброшенный магазин «1000 мелочей» в Днепре (ФОТО)

Несколько лет назад магазин закрылся. Последнее, что там продавали – спортивные товары.

Новости Днепра про Решетки на окнах и граффити: как сейчас выглядит заброшенный магазин «1000 мелочей» в Днепре (ФОТО)

 А в начале 2022 года его выставили на продажу. За здание хотели выручить 3 млн дол. Купил его кто-нибудь или нет – неизвестно, но помещение по-прежнему стоит закрытое. Потихоньку его фасад теряет свою привлекательность.

 

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Новости Днепра про Решетки на окнах и граффити: как сейчас выглядит заброшенный магазин «1000 мелочей» в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Решетки на окнах и граффити: как сейчас выглядит заброшенный магазин «1000 мелочей» в Днепре (ФОТО)Русский

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