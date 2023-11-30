Срочная работа в Днепре: список вакансий с зарплатой

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 срочных вакансий в Днепре.
Очень срочно в Днепре ищут промоутера на расклейку объявлений и раздачу листовок. Платить обещают в среднем от 150 до 200 грн за час. Занятость составляет до 4-х часов. Опыт работы не требуется.
Также срочно требуется и курьер на авто в службу доставки. Зарплату обещают платить каждый день. Работать нужно будет полный рабочий день. Ставка – 850 грн в сутки, компенсируется топливо и предоставляется обед. Работодатель обещает, что в месяц такой сотрудник может заработать от 20 до 30 тыс грн.
В Днепре открыта вакансия подсобника. Платить обещают от 20 до 30 тыс грн в месяц. Главное от соискателя – отсутствие вредных привычек. Работать нужно будет полный рабочий день. Все подробности обещают сообщить по телефону.
Срочно требуется в Днепре грузчик на склад. Работу обещают постоянную, на полный рабочий день с зарплатой от 16 до 18 тыс грн в месяц. Точная сумма зависит от количества смен. Есть разные графики от один-через-один до пять на два. Опыт работы не нужен.
В один из ресторанов Днепра срочно требуется хозяюшка. Платить обещают до 10 тыс грн в месяц. Работать нужно будет по графику 3/3 с 9 утра до 21:00. Деньги будут выдавать в конце каждого рабочего дня. Одна смена оценивается в 700 грн. Что конкретно нужно будет делать – расскажут по телефону или при встрече. Про опыт работы ничего не сказано.
В одну из столовых Днепра требуется помощница на кухню, а заодно посудомойщица и раздатчица в буфет. Работать нужно с 9 утра до 17 вечера. Платить обещают от 10 до 15 тыс грн.
На автомойку в Днепре срочно требуется автомойщики. Готовы платить зарплату от 14 до 16 тыс грн в месяц. Главное от соискателя – опыт работы, пусть и не большой, отсутствие вредных привычек. Если опыта нет, но есть желание работать – готовы обучать. Есть дневные и ночные смены. Работать нужно будет в отапливаемых боксах, где есть комната отдыха.
Также срочно требуется сиделка на вахту. Платить обещают 500 грн в сутки. Работать нужно будет посуточно. Суть работы – уход за женщиной в коксартрозом. Она не ходит, ей нужна помощь в быту и гигиене.
Охранной фирме в Днепре срочно требуются охранники. Работать нужно будет на агропромышленном предприятии. За месяц обещают платить от 12 до 17 тыс грн. Работать нужно будет вахтовым методом 30/10. Одна смена – 12 часов. Главное от соискателя – отсутствие судимости, наличие военного билета или приписного. Зарплата будет выплачиваться по окончанию вахты, но аванс выдается каждые три дня. Есть поощрение за показатели и компенсация проезда.
В сеть магазинов по торговле мясом срочно требуется продавец. Зарплата от 20 до 24 тыс грн. Работать нужно будет полный рабочий день с 8:00 до 20:00. Зарплату будут платить еженедельно. Главное от соискателя – порядочность, честность и желание работать.
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