Термінова робота у Дніпрі: список вакансій з зарплатою

На трудовому ринку Дніпра постійно є потреба у співробітниках для різних фірм. Їх шукають терміново і в основному на робітничі спеціальності. Відчувається дефіцит співробітників і за якісну роботу пропонують зарплату до 30 тис грн на місяць. Від претендентів вимагають переважно порядність, відсутність шкідливих звичок і велике бажання працювати, при цьому сам досвід роботи не такий важливий.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 термінових вакансій у Дніпрі.

Дуже терміново в Дніпрі шукають промоутера на розклеювання оголошень та роздачу листівок. Платити обіцяють у середньому від 150 до 200 грн. за годину. Зайнятість складає до 4-х годин. Досвід роботи не потрібний.

Також терміново потрібен кур’єр на авто в службу доставки. Зарплату обіцяють платити щодня. Працювати потрібно буде повний робочий день. Ставка – 850 грн на добу, компенсується паливо та надається обід. Роботодавець обіцяє, що за місяць такий співробітник може заробити від 20 до 30 тис грн.

У Дніпрі відкрито вакансію підсобника. Платити обіцяють від 20 до 30 тис грн на місяць. Головне від претендента – відсутність шкідливих звичок. Працювати потрібно буде повний робочий день. Усі подробиці обіцяють повідомити телефоном.

Терміново потрібен у Дніпрі вантажник на склад. Роботу обіцяють постійну, на повний робочий день, із зарплатою від 16 до 18 тис грн на місяць. Точна сума залежить кількості змін. Є різні графіки від один через один до п’яти на два. Досвід роботи не потрібний.

В один із ресторанів Дніпра терміново потрібна господиня. Платити обіцяють до 10 тис грн на місяць. Працювати потрібно буде за графіком 3/3 з 9 ранку до 21:00. Гроші видаватимуться наприкінці кожного робочого дня. Одна зміна оцінюється у 700 грн. Що конкретно потрібно буде робити – розкажуть по телефону або під час зустрічі. Про досвід роботи нічого не сказано.

В одну зі їдалень Дніпра потрібна помічниця на кухню, а заодно посудомийниця і роздатниця в буфет. Працювати потрібно з 9 ранку до 17 вечора. Платити обіцяють від 10 до 15 тис грн.

На автомийку в Дніпрі терміново потрібні автомийники. Готові платити зарплату від 14 до 16 тис грн на місяць. Головне від претендента – досвід роботи, нехай і невеликий, відсутність шкідливих звичок. Якщо досвіду немає, але є бажання працювати готові навчати. Є денні та нічні зміни. Працювати потрібно буде в опалювальних боксах, де є кімната відпочинку.

Також терміново потрібна доглядальниця на вахту. Платити обіцяють 500 грн. на добу. Працювати потрібно буде подобово. Суть роботи – догляд за жінкою з коксартрозом. Вона не ходить, їй потрібна допомога у побуті та гігієні.

Охоронній фірмі у Дніпрі терміново потрібні охоронці. Працювати треба буде на агропромисловому підприємстві. За місяць обіцяють платити від 12 до 17 тис. грн. Працювати потрібно вахтовим методом 30/10. Одна зміна – 12 годин. Головне від претендента – відсутність судимості, наявність військового квитка чи приписного. Зарплата виплачуватиметься після закінчення вахти, але аванс видається кожні три дні. Є заохочення за показники та компенсація проїзду.

У мережу магазинів з торгівлі м’ясом терміново потрібний продавець. Зарплата від 20 до 24 тис. грн. Працювати потрібно буде повний робочий день із 8:00 до 20:00. Зарплату платитимуть щотижня. Головне від претендента – порядність, чесність та бажання працювати.

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