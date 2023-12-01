Сколько стоит однокомнатная в разных районах Днепра (декабрь 2023)

Журналисты dnepr.info собрали ТОП самых дешевых квартир в разных районах Днепра.
Самая дешевая однокомнатная квартира в Шевченковском районе Днепра нашлась по цене 485 тыс грн. Находится она в районе проспекта Богдана Хмельницкого, в панельном доме, на 3 этаже. Общая площадь помещения – 20 кв м. Стены из кирпича. Квартира в состоянии «после строителей», так что новому владельцу придется потратиться еще и на ремонт.
Самая дешевая квартира в Соборном районе обойдется в 559,5 тыс грн. Находится она на жилмассиве Победа-6, в панельном доме, на 8 этаже. Общая площадь жилья 17 кв м.
За 428 тыс грн в можно купить дешевую однокомнатную квартиру в Центральном районе города. Находится на первом этаже трехэтажного дома. Общая площадь 19 кв м. Жилье находится неподалеку от рынка «Озерка».
Самая дешевая квартира в Новокодакском районе Днепра находится на жилмассиве Западный — хотят за нее 522 тіс грн. Расположена она на последнем этаже дома-хрущевки. Общая площадь 33 кв м. Под капитальный ремонт.
477 тыс грн обойдется самая дешевая однокомнатная квартира в Чечеловском районе Днепра. Общая площадь 24 кв м. Находится на первом этаже одноэтажного дома. В комнате установлен пол с подогревом, заменена электрическая проводка по всей квартире. Кухня после капитального ремонта.
В АНД районе самая дешевая квартира продается по цене 485 тыс грн. Жилье находится в районе улицы Артюшенко. Дом треэтажный, квартира на первом этаже. Общая площадь жилья – 22 кв м. Состояние квартиры «после строителей».
Минимум, который нужно потратить на жилье в Индустриальном районе Днепра – это 653,5 тыс грн. Столько хотят за однокомнатную квартиру на Слобожанском проспекте. Находится она на среднем этаже 9-ти этажного дома. Общая площадь 22,4 кв м. Квартира продается со всей мебелью и техникой. Тут есть стиральная машина, бойлер, кондиционер.
В Самарском районе Днепра купить самую дешевую квартиру можно за 560 тыс грн. Месторасположение – район жилмассива Северный. Находится она в панельном доме, на 8 этаже. В квартире 22 кв м общей площади, стоит новая входная дверь и окна. Но стены и все остальное требуют ремонта.
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