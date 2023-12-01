Где в Днепре можно бесплатно посетить  курсы украинского языка: список мест

Журналисты dnepr.info собрали подборку мест, где можно посетить бесплатные языковые курсы украинского в Днепре.
Посетить курсы украинского языка можно даже не выходя из дома. Центр культуры украинского языка им. А. Гончара, который находится в «Днепровской политехнике», проводит занятия на платформе Zoom каждый вторник и четверг в 18:30. Более подробно можно узнать здесь.
Еще одно учреждение «Центральная государственная научно-техническая библиотека горно-металлургического комплекса Украины», расположенная на улице Вернадского,23 организовала «Безкоштовний україномовний клуб» и проводит занятия каждый четверг. Проходят они прямо в читальном зале заведения. Но нужна предварительная запись. Сделать это можно с помощью координатора проекта Натальи по номеру 093-506-53-94.
Также в этой библиотеке есть «Разговорный клуб украинского языка», где можно пройти онлайн-курс по деловому языку. Подробности можно узнать по телефону 056-732-45-39.
В Днепропетровской областной библиотеке для молодежи им. М. Светлова» каждый четверг в 16:00 начинает свою работу украиноязычный клуб. Посмотреть занятия клуба, а также узнать, как комфортно перейти на украинский язык и что для этого можно здесь.
Действуют в Днепре и несколько клубов. Так, клуб «Паляниця» работает при канадско-украинском центре Днепровской областной универсальной научной библиотеки г. Днепра». Находится он на 2-м этаже заведения.
А клуб «ЙОЙ: бадьора українська мова» находится в коворкинге на улице Воскресеньский, 41. Для посещения клуба необходима предварительная регистрация. Записаться на урок можно здесь.
Проверить самостоятельно и онлайн знания украинского языка, а также пройти тесты и знания биографии украинских писателей и поэтов можно тут.
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