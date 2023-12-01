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Где в Днепре можно бесплатно посетить  курсы украинского языка: список мест

Сегодня 15:07
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Многие люди в Днепре сейчас переходят на украинский язык. Для тех, кто всю жизнь говорил на другом языке  это может быть немного сложно, но в городе есть много бесплатных курсов, где можно не только научиться хорошо разговаривать и понимать украинский язык, но и подтянуть знания тем, кто хорошо. понимает его, узнать новые слова и т.д.

Новости Днепра про Где в Днепре можно бесплатно посетить  курсы украинского языка: список мест

Журналисты dnepr.info собрали подборку мест, где можно посетить бесплатные языковые курсы украинского в Днепре.

Онлайн и офлайн

Посетить курсы украинского языка можно даже не выходя из дома. Центр культуры украинского языка им. А. Гончара, который находится в «Днепровской политехнике», проводит занятия на платформе Zoom каждый вторник и четверг в 18:30. Более подробно можно узнать здесь

Организация «Сичеславська Просвіта» находится на ул. Мономаха, 17А. Бесплатные занятия проводятся два раза в неделю в группах до 15 человек. Одно занятие длится 90 минут. Зарегистрироваться для посещения курсов можно здесь

Обучение в библиотеках

Еще одно учреждение «Центральная государственная научно-техническая библиотека горно-металлургического комплекса Украины», расположенная на улице Вернадского,23 организовала «Безкоштовний україномовний клуб» и проводит занятия каждый четверг. Проходят они прямо в читальном зале заведения. Но нужна предварительная запись. Сделать это можно с помощью координатора проекта Натальи по номеру 093-506-53-94.

Также в этой библиотеке есть «Разговорный клуб украинского языка», где можно пройти онлайн-курс по деловому языку. Подробности можно узнать по телефону 056-732-45-39.

В Днепропетровской областной библиотеке для молодежи им. М. Светлова» каждый четверг в 16:00 начинает свою работу украиноязычный клуб. Посмотреть занятия клуба, а также узнать, как комфортно перейти на украинский язык и что для этого можно здесь.

Разговорные клубы

Действуют в Днепре и несколько клубов. Так, клуб «Паляниця» работает при канадско-украинском центре Днепровской областной универсальной научной библиотеки г. Днепра». Находится он на 2-м этаже заведения.

А клуб «ЙОЙ: бадьора українська мова» находится в коворкинге на улице Воскресеньский, 41. Для посещения клуба необходима предварительная регистрация. Записаться на урок можно здесь. 

Проверить самостоятельно и онлайн знания украинского языка, а также пройти тесты и знания биографии украинских писателей и поэтов можно тут

 

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