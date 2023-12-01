Де у Дніпрі можна безкоштовно відвідати курси української мови: перелік

Багато людей у Дніпрі нині переходять на українську мову. Для тих, хто все життя говорив на іншій мові на початку це може бути трохи складно, але у місті є багато безкоштовних курсів, де можна не тільки навчитись гарно розмовляти та розуміти «солов’їну», а й підтягнути знання, тим, хто добре розуміє українську, дізнатись нові слова, тощо.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку місць де можна відвідати безкоштовні мовні курси української у Дніпрі.

Онлайн та офлайн

Відвідати курси української мови можна навіть не виходячи з дому. Центр культури української мови ім. О. Гончара, що знаходиться у «Дніпровській політехниці» проводить заняття на платформі Zoom кожен вівторок та четвер о 18:30. Більш детально можна дізнатись тут.

Організація «Січеславська Просвіта» знаходиться на вул Мономаха, 17А. Безкоштовні заняття проводяться два рази на тиждень у групах до 15 чоловік. Одне заняття триває 90 хвилин. Зареєструватись для відвідин курсів можна тут.

Навчання у бібіліотеках

У «Дніпропетровській обласній бібліотеці для молоді ім. М. Свєтлова» кожен четвер о 16:00 розпочинає свою роботу україномовний клуб. Подивитись заняття клубу, а також дізнатись як комфортно перейти на «солов’їну» та що для цього потрібно можна тут.

Ще один заклад «Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України», що знаходиться на вулиці Вернадскього,23 організувала «Безкоштовний україномовний клуб» та проводить заняття щочетверга. Проходять вони прямісінько у читальній залі закладу. Але потрібен попередній запис. Зробити це можна за допомогою координатора проекту Наталії, за номером 093-506-53-94.

Також у цій бібліотеці є «Розмовний клуб української мови» де можна пройти онлайн-курс з ділової мови. Подробиці можна дізнатись за телефоном 056-732-45-39.

Розмовні клуби

Діють у Дніпрі і декілька розмовних клубів. Так, клуб «Паляниця» працює при канадсько-українському центрі Дніпровської обласної універсальної наукової бібліотеки м. Дніпра». Знаходиться він на 2-му поверсі закладу.

А розможвний клуб «ЙОЙ: бадьора українська мова» знаходиться у коворкінгу на вулиці Воскресеньский, 41. Для відвідин клубу необхідна попередня реєстрація. Записатись на урок можна тут.

Перевірити самостійно та онлайн знання з української мови, а також пройти тести та знання біографії українських письменників та поетів можна тут.

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