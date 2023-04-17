В Днепре подтопило храм Иоанна Крестителя на Сичеславской Набережной

В Днепре подтопило храм на Сичеславской Набережной.

Об этом сообщили в преслужбе ГСЧС в Днепропетровской области.

Так, по данным спасателей, по состоянию на 13:00 17 апреля до сих пор подтопленой остается территория храма на площади 15 квадратных метров на Сичеславской Набережной. Скорее всего, речь идет о церкви Иоанна Крестителя.

Кроме этого, именно в Днепре затопило 2 частных дома и 8 домовладений. 15 апреля спасатели помогали откачивать воду из домов в Амур-Нижнеднепровском районе города.

Также до сих пор подтоплены:

— 36 садовых домов в поселке городского типа Куриловка;

— территории 83 частных домовладений, 5 – в поселке городского типа Обуховка и 70 – в поселке городского типа Куриловка;

– 0,5 га сельхозугодий на территории Днепровского района.

По информации от ГСЧС, угроза подтоплений будет сохраняться еще 18 апреля.

Напомним, ранее мы писали о подтоплении Мануйловского пляжа и косы на Победе. А также сообщали, ухудшилось ли качество воды из-за паводков.

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