В Днепре подтопило храм Иоанна Крестителя на Сичеславской Набережной

Об этом сообщили в преслужбе ГСЧС в Днепропетровской области.
Так, по данным спасателей, по состоянию на 13:00 17 апреля до сих пор подтопленой остается территория храма на площади 15 квадратных метров на Сичеславской Набережной. Скорее всего, речь идет о церкви Иоанна Крестителя.
Кроме этого, именно в Днепре затопило 2 частных дома и 8 домовладений. 15 апреля спасатели помогали откачивать воду из домов в Амур-Нижнеднепровском районе города.
Также до сих пор подтоплены:
— 36 садовых домов в поселке городского типа Куриловка;
— территории 83 частных домовладений, 5 – в поселке городского типа Обуховка и 70 – в поселке городского типа Куриловка;
– 0,5 га сельхозугодий на территории Днепровского района.
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