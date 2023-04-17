Через паводки якість води у Дніпрі та області погіршилася: чи правда це

Останніми днями Дніпро та область потерпають від паводків.

Так, нещодавно ми писали, що у Дніпрі затопило Мануйлівський пляж.

У зв’язку з цим у мережі почали поширювати інформацію, що через паводки якість питної води на Дніпропетровщині погіршилася.

Цю інформацію прокоментував Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

За його словами, причин для занепокоєння немає.

Водопостачання населення Дніпропетровщини забезпечують, зокрема, підприємства облради, які проводять регулярні дослідження води у лабораторіях. Інформація для всіх мешканців області, які отримують воду Аульського водоводу. Якість води на підприємстві постійно перевіряється, паводкових загроз немає. Всі показники в нормі. Очисні споруди працюють без збоїв. Зберігаємо спокій. Довіряємо перевіреній інформації, а не чуткам та домислам у соцмережах, – написав Микола Лукашук.

Нагадаємо, також ми писали, що у Дніпрі на Перемозі затоплює косу (ФОТО).

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