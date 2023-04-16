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В Днепре планируют перекрыть железнодорожный переезд на Мукачевской: подробности

Сегодня 19:58
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Новости Днепра про В Днепре планируют перекрыть железнодорожный переезд на Мукачевской: подробности

С 8:00 25 апреля в Днепре могут перекрыть движение транспорта через железнодорожный переезд по улице Мукачевской (железнодорожный переезд 178 км).

Причина – проведение ремонтных работ и замена настила на этом участке. Работы продлятся до 18:00 27 апреля.

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы Бориса Филатова.

В документе сказано, что к началу выполнения ремонтных работ будет разработана временная схема движения транспорта. На месте выполнения работ должны быть установлены временные дорожные знаки и освещение.

Отметим, мэр пока не подписал распоряжение, поэтому оно еще не вступило в силу.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре почти на неделю могут перекрыть движение на Амурском мосту.

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