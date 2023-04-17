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  • Лавочки посеред озера та вода на велодоріжці: у Дніпрі на Перемозі затоплює косу (ФОТО)

Лавочки посеред озера та вода на велодоріжці: у Дніпрі на Перемозі затоплює косу (ФОТО)

Сьогодні 14:52
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У Дніпрі підтопило косу на Перемозі.

Новости Днепра про Лавочки посеред озера та вода на велодоріжці: у Дніпрі на Перемозі затоплює косу (ФОТО)

“Велика вода” наступає на українські міста уже третій день. Через пропуск весняного водопілля населені пункти, що розташовані на березі річки страждають від значного підвищення рівня води. Рятувальники попереджають, що загроза підтоплень зберігатиметься ще декілька днів. У Дніпрі вже затопило Майнуйлівський пляж та прибережні території. На косі на Перемозі теж суттєво піднялася вода, про це повідомляє Dnepr.info.

Затопило альтанки, дерева та кущі. Вода дібралася до доріжок, а прилив повністю “з’їв” дитячий пляж. 

Як бачимо, вода буквально в кількох сантиметрах від пішохідної доріжки. 
 

Новости Днепра про Лавочки посеред озера та вода на велодоріжці: у Дніпрі на Перемозі затоплює косу (ФОТО)

На берег викинуло коріння латаття.

Новости Днепра про Лавочки посеред озера та вода на велодоріжці: у Дніпрі на Перемозі затоплює косу (ФОТО)

Новости Днепра про Лавочки посеред озера та вода на велодоріжці: у Дніпрі на Перемозі затоплює косу (ФОТО)

Стара баржа “сховалася” під водою.

Новости Днепра про Лавочки посеред озера та вода на велодоріжці: у Дніпрі на Перемозі затоплює косу (ФОТО)

Ось так виглядає затоплений дитячий пляж, який “з’їв” приплив. 

Новости Днепра про Лавочки посеред озера та вода на велодоріжці: у Дніпрі на Перемозі затоплює косу (ФОТО)

Лавочки плавають у воді. 

Новости Днепра про Лавочки посеред озера та вода на велодоріжці: у Дніпрі на Перемозі затоплює косу (ФОТО)

Роздягальна на пляжі зараз виглядає так: 

Новости Днепра про Лавочки посеред озера та вода на велодоріжці: у Дніпрі на Перемозі затоплює косу (ФОТО)

Новости Днепра про Лавочки посеред озера та вода на велодоріжці: у Дніпрі на Перемозі затоплює косу (ФОТО)

Дорога до річки обривається на пів дороги.

Новости Днепра про Лавочки посеред озера та вода на велодоріжці: у Дніпрі на Перемозі затоплює косу (ФОТО)

Новости Днепра про Лавочки посеред озера та вода на велодоріжці: у Дніпрі на Перемозі затоплює косу (ФОТО)

Новости Днепра про Лавочки посеред озера та вода на велодоріжці: у Дніпрі на Перемозі затоплює косу (ФОТО)

Новости Днепра про Лавочки посеред озера та вода на велодоріжці: у Дніпрі на Перемозі затоплює косу (ФОТО)

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Новости Днепра про Лавочки посеред озера та вода на велодоріжці: у Дніпрі на Перемозі затоплює косу (ФОТО)Українська

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