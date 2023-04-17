Лавочки посеред озера та вода на велодоріжці: у Дніпрі на Перемозі затоплює косу (ФОТО)

“Велика вода” наступає на українські міста уже третій день. Через пропуск весняного водопілля населені пункти, що розташовані на березі річки страждають від значного підвищення рівня води. Рятувальники попереджають, що загроза підтоплень зберігатиметься ще декілька днів. У Дніпрі вже затопило Майнуйлівський пляж та прибережні території. На косі на Перемозі теж суттєво піднялася вода, про це повідомляє Dnepr.info.
Затопило альтанки, дерева та кущі. Вода дібралася до доріжок, а прилив повністю “з’їв” дитячий пляж.
На берег викинуло коріння латаття.
Лавочки плавають у воді.
Роздягальна на пляжі зараз виглядає так:
Дорога до річки обривається на пів дороги.
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