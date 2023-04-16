Днепряне, готовьтесь: на следующей неделе Землю накроет мощная магнитная буря

Нас ждут две вспышки – средней и более сильной мощности.

Как сообщает погодный сайт Meteoagent, магнитная буря накроет Землю в середине месяца – 16 и 17 апреля. Сила бури достигнет 4 балла из 10. Такие бури считаются средними по мощности.

Более мощная магнитная буря ожидается 20 и 21 апреля. Ее сила оценивается в 5 баллов.

Отметим, магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также здоровье людей.

Как облегчить самочувствие в дни магнитной бури

Недомогание во время магнитной бури может проявляться по-разному и чаще всего включает головную боль и головокружение, тошноту, повышенное давление, боль в мышцах и в суставах, бессонницу или сонливость, сильную слабость, обострение хронических болезней.

Для хорошего самочувствия во время бури придерживайтесь таких правил:

Замените кофе, алкоголь и энергетические напитки зеленым и травяным чаем.

Постарайтесь отказаться от курения или по крайней мере курить меньше.

Ешьте больше сезонных овощей и зелени, но меньше жареной, острой, жирной еды и фастфуда.

Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном.

Увеличьте физическую нагрузку или как минимум ходите пешком вместо поездки на транспорте.

Постарайтесь меньше нервничать, держитесь подальше от источников стресса.

Перед сном принимайте контрастный душ.

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