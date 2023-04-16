Днепряне, готовьтесь: на следующей неделе Землю накроет мощная магнитная буря

Как сообщает погодный сайт Meteoagent, магнитная буря накроет Землю в середине месяца – 16 и 17 апреля. Сила бури достигнет 4 балла из 10. Такие бури считаются средними по мощности.
Более мощная магнитная буря ожидается 20 и 21 апреля. Ее сила оценивается в 5 баллов.
Отметим, магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также здоровье людей.
Как облегчить самочувствие в дни магнитной бури
Недомогание во время магнитной бури может проявляться по-разному и чаще всего включает головную боль и головокружение, тошноту, повышенное давление, боль в мышцах и в суставах, бессонницу или сонливость, сильную слабость, обострение хронических болезней.
Для хорошего самочувствия во время бури придерживайтесь таких правил:
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