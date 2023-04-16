Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Днепряне, готовьтесь: на следующей неделе Землю накроет мощная магнитная буря

Днепряне, готовьтесь: на следующей неделе Землю накроет мощная магнитная буря

Сегодня 18:38
просмотров

Нас ждут две вспышки – средней и более сильной мощности.

Новости Днепра про Днепряне, готовьтесь: на следующей неделе Землю накроет мощная магнитная буря

Как сообщает погодный сайт Meteoagent, магнитная буря накроет Землю в середине месяца – 16 и 17 апреля. Сила бури достигнет 4 балла из 10. Такие бури считаются средними по мощности.

Более мощная магнитная буря ожидается 20 и 21 апреля. Ее сила оценивается в 5 баллов.

Новости Днепра про Днепряне, готовьтесь: на следующей неделе Землю накроет мощная магнитная буря

Отметим, магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также здоровье людей.

Как облегчить самочувствие в дни магнитной бури

Недомогание во время магнитной бури может проявляться по-разному и чаще всего включает головную боль и головокружение, тошноту, повышенное давление, боль в мышцах и в суставах, бессонницу или сонливость, сильную слабость, обострение хронических болезней.

Для хорошего самочувствия во время бури придерживайтесь таких правил:

  • Замените кофе, алкоголь и энергетические напитки зеленым и травяным чаем.
  • Постарайтесь отказаться от курения или по крайней мере курить меньше.
  • Ешьте больше сезонных овощей и зелени, но меньше жареной, острой, жирной еды и фастфуда.
  • Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном.
  • Увеличьте физическую нагрузку или как минимум ходите пешком вместо поездки на транспорте.
  • Постарайтесь меньше нервничать, держитесь подальше от источников стресса.
  • Перед сном принимайте контрастный душ.

Читайте также:

Новости Днепра про Днепряне, готовьтесь: на следующей неделе Землю накроет мощная магнитная буряУкраїнська Новости Днепра про Днепряне, готовьтесь: на следующей неделе Землю накроет мощная магнитная буряРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре с 17 по 21 апреля будут выключать свет на 9 часов: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 20:16
    В Днепре с 17 по 21 апреля будут выключать свет на 9 часов: адреса

    Заряжайте телефоны и повербанки!

    В Днепре планируют перекрыть железнодорожный переезд на Мукачевской: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 19:58
    В Днепре планируют перекрыть железнодорожный переезд на Мукачевской: подробности

    Важная информация!

    В Днепре горела квартира в многоэтажке: 12 спасателей тушили пожар
    Новости Днепра
    Сегодня 19:44
    В Днепре горела квартира в многоэтажке: 12 спасателей тушили пожар

    В воскресенье, 16 апреля, в 18:13 на линию «101» сообщили…

    Админа Telegram-канала, предупреждающего о местах раздачи повесток, осудили на 5 лет
    Новости Украины
    Сегодня 17:34
    Админа Telegram-канала, предупреждающего о местах раздачи повесток, осудили на 5 лет

    Суд объявил приговор мужчине, который был администратором Теlegram-канала, который сообщал…

    Последние новости

    В Днепре с 17 по 21 апреля будут выключать свет на 9 часов: адреса
    В Днепре с 17 по 21 апреля будут выключать свет на 9 часов: адреса

    Заряжайте телефоны и повербанки!

    Сегодня 20:16
    0
    просмотров
    В Днепре планируют перекрыть железнодорожный переезд на Мукачевской: подробности
    В Днепре планируют перекрыть железнодорожный переезд на Мукачевской: подробности

    Важная информация!

    Сегодня 19:58
    0
    просмотров
    В Днепре горела квартира в многоэтажке: 12 спасателей тушили пожар
    В Днепре горела квартира в многоэтажке: 12 спасателей тушили пожар

    В воскресенье, 16 апреля, в 18:13 на линию «101» сообщили о том, что в многоквартирном жилом доме по улице Данила Галицкого горит квартира.

    Сегодня 19:44
    2
    просмотров
    В Индии в прямом эфире застрелили бывшего политика и его брата (ВИДЕО)
    В Индии в прямом эфире застрелили бывшего политика и его брата (ВИДЕО)

    Бывшего индийского политика и депутата парламента Атика Ахмеда, ранее приговоренного к пожизненному заключению за похищение человека, застрелили в прямом эфире вместе с братом.

    Сегодня 18:12
    0
    просмотров
    Админа Telegram-канала, предупреждающего о местах раздачи повесток, осудили на 5 лет
    Админа Telegram-канала, предупреждающего о местах раздачи повесток, осудили на 5 лет

    Суд объявил приговор мужчине, который был администратором Теlegram-канала, который сообщал о раздаче в Луцке повесток. Лучанину дали 5 лет заключения с испытательным сроком в два года.

    Сегодня 17:34
    0
    просмотров
    Нужна помощь: полицейские разыскивают 17-летнюю девушку из Марганца
    Нужна помощь: полицейские разыскивают 17-летнюю девушку из Марганца

    Почти неделю правоохранители разыскивают 17-летнюю Екатерину Вурсал из Марганца.

    Сегодня 16:27
    1
    просмотров
    В праздничное воскресенье некоторые жители Днепра остались без воды: адреса
    В праздничное воскресенье некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

    Сегодня, 16 апреля, некоторые жители Днепра остались без водоснабжения.

    Сегодня 15:18
    1
    просмотров
    Накануне Пасхи в Днепре родилось 15 младенцев
    Накануне Пасхи в Днепре родилось 15 младенцев

    Жизнь победит!

    Сегодня 14:32
    0
    просмотров
    Россияне ударили из тяжелой артиллерии по храму в Никополе: есть пострадавшие
    Россияне ударили из тяжелой артиллерии по храму в Никополе: есть пострадавшие

    Пасхальная ночь на Днепропетровщине прошла мирно, но уже днем ​​россияне обстреляли Никополь.

    Сегодня 13:37
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине ГСЧСники спасли женщину из огня
    На Днепропетровщине ГСЧСники спасли женщину из огня

    В субботу, 15 апреля, в селе Вольное на улице Садовой горел дом.

    Сегодня 13:10
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх