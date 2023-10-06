В Днепре под мостом застряла фура: движение затруднено

В Днепре возле ДЗМО под мостом застряла фура.
Об этом сообщает dnepr.info.
Сейчас на этом участке дороги затруднено движение – учитывайте это во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Космической столкнулись Ford, Volkswagen и Seat. Пострадали три женщины из Volkswagen. Их госпитализировали в больницу. Также читайте, что Елена Зайцева, устроившая кровавое ДТП в Харькове, не хочет досрочно покидать тюрьму на Днепропетровщине.
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