В Днепре под мостом застряла фура: движение затруднено

Будьте внимательны!

В Днепре возле ДЗМО под мостом застряла фура.

Об этом сообщает dnepr.info.

Сейчас на этом участке дороги затруднено движение – учитывайте это во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Космической столкнулись Ford, Volkswagen и Seat. Пострадали три женщины из Volkswagen. Их госпитализировали в больницу. Также читайте, что Елена Зайцева, устроившая кровавое ДТП в Харькове, не хочет досрочно покидать тюрьму на Днепропетровщине.

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