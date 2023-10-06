У Дніпрі під мостом застрягла фура: рух ускладнено

У Дніпрі біля ДЗМО під мостом застрягла фура.
Про це повідомляє dnepr.info.
Наразі на цій ділянці дороги ускладнено рух – враховуйте це під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Космічній зіткнулися Ford, Volkswagen та Seat. Постраждали троє жінок з Volkswagen. Їх госпіталізували до лікарні. Також читайте, що Олена Зайцева, яка влаштувала криваву ДТП у Харкові, не хоче достроково покидати в’язницю на Дніпропетровщині.
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