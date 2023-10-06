У Дніпрі під мостом застрягла фура: рух ускладнено

Будьте уважні!

У Дніпрі біля ДЗМО під мостом застрягла фура.

Про це повідомляє dnepr.info.

Наразі на цій ділянці дороги ускладнено рух – враховуйте це під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Космічній зіткнулися Ford, Volkswagen та Seat. Постраждали троє жінок з Volkswagen. Їх госпіталізували до лікарні. Також читайте, що Олена Зайцева, яка влаштувала криваву ДТП у Харкові, не хоче достроково покидати в’язницю на Дніпропетровщині.

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