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В Днепре по всей Набережной Победы расцвели солнечные нарциссы (ФОТО)

Сегодня 19:15
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В Днепре расцвели солнечные нарциссы.

Новости Днепра про В Днепре по всей Набережной Победы расцвели солнечные нарциссы (ФОТО)

По всей Набережной Победы уже расцвели нарциссы, сообщает Dnepr.info. Вместе с крокусами эти цветки одни из первых весенних цветов после подснежников и подснежников.

Нарциссы – многолетнее луковичное растение, которое принадлежит к семейству амариллисовых. Это довольно неприхотливые к почве цветы, поэтому их часто сажают в парках и скверах. Также они не нуждаются в особом уходе.

На Победе появилась длиннющая аллея ярких желтых нарциссов.

Новости Днепра про В Днепре по всей Набережной Победы расцвели солнечные нарциссы (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре по всей Набережной Победы расцвели солнечные нарциссы (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре по всей Набережной Победы расцвели солнечные нарциссы (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре по всей Набережной Победы расцвели солнечные нарциссы (ФОТО)

Напомним, в Днепре в парке «Зеленый Гай» появились поля первоцветов, а Верхнеднепровском районе месяцем ранее расцвели крупнейшие в Европе поляны редких растений.

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Новости Днепра про В Днепре по всей Набережной Победы расцвели солнечные нарциссы (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре по всей Набережной Победы расцвели солнечные нарциссы (ФОТО)Русский

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