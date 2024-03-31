В Днепре по всей Набережной Победы расцвели солнечные нарциссы (ФОТО)

В Днепре расцвели солнечные нарциссы.

По всей Набережной Победы уже расцвели нарциссы, сообщает Dnepr.info. Вместе с крокусами эти цветки одни из первых весенних цветов после подснежников и подснежников.

Нарциссы – многолетнее луковичное растение, которое принадлежит к семейству амариллисовых. Это довольно неприхотливые к почве цветы, поэтому их часто сажают в парках и скверах. Также они не нуждаются в особом уходе.

На Победе появилась длиннющая аллея ярких желтых нарциссов.

Напомним, в Днепре в парке «Зеленый Гай» появились поля первоцветов, а Верхнеднепровском районе месяцем ранее расцвели крупнейшие в Европе поляны редких растений.

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