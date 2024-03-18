На Дніпропетровщині на місяць раніше розквітли найбільші в Європі галявини рідкісних рослин (ФОТО)

На Дніпропетровщині на місяць раніше розквітла сон-трава.

На Дніпропетровщині почала квітнути сон-трава. У Верхньодніпровському районі з’явилися перші квітки цієї рідкісної рослини. Фото розмістила на своїй Facebook-сторінці ботанік Світлана Кіяк.

Зазвичай, сон-трава починає своє цвітіння у середині квітня, але у 2024 перші квітки з’явилися уже в березні.

Сон лучний або як його називають в народі – сон трава, ботанік помітила у балці Щурівська Верхньодніпровського району. Це рідкісна рослина, яка занесена до Червоної книги. Квітки хоч і красиві, але отруйні, тому взаємодіяти з ними треба обережно. Водночас при правильному застосуванні, сон траву використовують у народній медицині.

З цієї квітки також виготовляють аптечні препарати, які застосовуються як заспокійливі та снодійні засоби.

Ботанік Світлана Кіяк зазначила, що давнину сон-траву вважали уособленням звитяжної зброї, а її соком змащували наконечники копій для того, щоб прогнати злу силу.

На Дніпропетровщині зафіксовано найбільшу в Україні та чи одну із найчисленніших у Європі популяцій цієї рослини. Побачити цілі галявини сон-трави можна у Криворізькому районі, неподалік сіл Недайвода та Лозуватка. Там розташована Балка Північна Червона – це заповідно-охоронна зона, де й росте ця рідкісна квітка.

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