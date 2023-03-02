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Ось і весна: у Дніпрі на набережній розквітли тисячі крокусів (ФОТО)

Сьогодні 14:11
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У Дніпрі на набережній розквітли крокуси.

Новости Днепра про Ось і весна: у Дніпрі на набережній розквітли тисячі крокусів (ФОТО)

На календарі тільки 2 березня, а до Дніпра вже прийшла справжня весна. На Набережній Перемоги квітнуть тисячі крокусів. Про це повідомляє Dnepr.info

Крокус належить до родини Ірисових. У природних умовах вони квітнуть в лісах, степу, а також на широких луках. Ці квіти поширені в Східній, Центральні та Північній Європі, а також на Близькому Сході. З грецької мови крокус – волокно, а ось у східних країнах їх називають шафраном, через те, що більшість з них мають жовте забарвлення. 

Якщо надумаєте прогулятися по набережній, то лінія із різнобарвних крокусів тягнеться від скверу “Прибережний” до кільця на Перемозі. 

Зазначимо, позавчора мешканці житлового масиву Перемога помітили, що на Набережній Перемоги з’явилася дивна металева конструкція. Вона розміщена біля церкви. Учора цю металеву конструкцію дозбирали. Що це таке ми писали тут. 

Новости Днепра про Ось і весна: у Дніпрі на набережній розквітли тисячі крокусів (ФОТО)

Новости Днепра про Ось і весна: у Дніпрі на набережній розквітли тисячі крокусів (ФОТО)

Новости Днепра про Ось і весна: у Дніпрі на набережній розквітли тисячі крокусів (ФОТО)

Новости Днепра про Ось і весна: у Дніпрі на набережній розквітли тисячі крокусів (ФОТО)

Новости Днепра про Ось і весна: у Дніпрі на набережній розквітли тисячі крокусів (ФОТО)

Нагадаємо, у ботсаду Дніпра квітнуть кущі “відьмовського горіха” та хімонанту.

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Новости Днепра про Ось і весна: у Дніпрі на набережній розквітли тисячі крокусів (ФОТО)Українська

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