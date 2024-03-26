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У Дніпрі у парку “Зелений Гай” з’явилися галявини першоцвітів (ФОТО)

Сьогодні 14:52
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Весна поступово набирає обертів!

Новости Днепра про У Дніпрі у парку

Усе частіше на вулиці сяє сонечко, а стовпчики термометра підіймаються вгору. Відчуваючи тепло, оживає і природа. У зелених зонах прокидається травичка та різні рослини.

Так, у Дніпрі у парку “Зелений Гай” з’явилися галявини першоцвітів.

Про це повідомили у департаменті парків та рекреації міської ради.

Новости Днепра про У Дніпрі у парку

Новости Днепра про У Дніпрі у парку

Новости Днепра про У Дніпрі у парку

Зазначається, що у парку зараз квітують калюжниця, фіалка лісова та підсніжник (Galanthus).

Весняний настрій, сонячна погода, чарівні просторі галявини з сезонними першоцвітами – калюжницею, фіалкою лісовою та підсніжником (галантусом) охоче зустрічають усіх. Завітайте! – йдеться у повідомленні департаменту.

Новости Днепра про У Дніпрі у парку

Новости Днепра про У Дніпрі у парку

Новости Днепра про У Дніпрі у парку

Новости Днепра про У Дніпрі у парку

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі можуть оштрафувати за придбання та продаж першоцвітів: на скільки.

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