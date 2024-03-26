У Дніпрі у парку “Зелений Гай” з’явилися галявини першоцвітів (ФОТО)

Весна поступово набирає обертів!

Усе частіше на вулиці сяє сонечко, а стовпчики термометра підіймаються вгору. Відчуваючи тепло, оживає і природа. У зелених зонах прокидається травичка та різні рослини.

Так, у Дніпрі у парку “Зелений Гай” з’явилися галявини першоцвітів.

Про це повідомили у департаменті парків та рекреації міської ради.

Зазначається, що у парку зараз квітують калюжниця, фіалка лісова та підсніжник (Galanthus).

Весняний настрій, сонячна погода, чарівні просторі галявини з сезонними першоцвітами – калюжницею, фіалкою лісовою та підсніжником (галантусом) охоче зустрічають усіх. Завітайте! – йдеться у повідомленні департаменту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі можуть оштрафувати за придбання та продаж першоцвітів: на скільки.

Читайте також:

Українська

Автор: