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У Дніпрі по всій Набережній Перемоги розквітли сонячні нарциси (ФОТО)

Сьогодні 19:15
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У Дніпрі розквітли сонячні нарциси.

Новости Днепра про У Дніпрі по всій Набережній Перемоги розквітли сонячні нарциси (ФОТО)

По всій Набережній Перемоги уже розквітли нарциси, повідомляє Dnepr.info. Разом з крокусами ці квітки одні із перших весняних квітів після підсніжників та пролісків.

Нарциси – багаторічна цибулинна рослина, яка належить до сімейства амарилісових. Це досить невибагливі до ґрунту квіти, тому їх часто садять в парках та скверах. Також вони не потребують особливого догляду. 

На Перемозі з’явилася довжелезна алея яскравих жовтих нарцисів. 

Новости Днепра про У Дніпрі по всій Набережній Перемоги розквітли сонячні нарциси (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі по всій Набережній Перемоги розквітли сонячні нарциси (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі по всій Набережній Перемоги розквітли сонячні нарциси (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі по всій Набережній Перемоги розквітли сонячні нарциси (ФОТО)

Нагадаємо, у Дніпрі у парку “Зелений Гай” з’явилися поля першоцвітів, а Верхньодніпровському районі на місяць раніше розквітли найбільші в Європі галявини рідкісних рослин.

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Новости Днепра про У Дніпрі по всій Набережній Перемоги розквітли сонячні нарциси (ФОТО)Українська

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